“Charles Aránguiz es un jugador súper experimentado, que sabe que un número no le puede cambiar nada”

Santiago

Este martes, en el Centro Deportivo Azul, el extremo Maximiliano Guerrero fue el encargado de abordar en conferencia de prensa la actualidad de la U de Chile, puntera del fútbol chileno tras golear a O’Higgins el pasado sábado.

“Venimos haciendo unos partidos muy buenos, tenemos la confianza de haber hecho un muy buen partido el fin de semana pasada. Queremos ratificar lo que venimos haciendo semana a semana”, dijo quien se mostró ilusionado con tener una nueva oportunidad en la selección chilena.

“Estos últimos partidos he vuelto a agarrar un poquito más de protagonismo, me vi de buena forma y anoté un gol en el último partido. El equipo me da mucha confianza, estoy tranquilo. Si llego a estar nominado, me prepararé de la mejor manera. Si no, a seguir luchando, es lindo estar en una nómina”, planteó el ex Deportes La Serena, que entre el Preolímpico, el Campeonato Nacional, Copa Chile y la Copa América, no ha tenido respiro.

“Ha sido un año bastante intenso, lo he ido tomando con mucha calma. Uno está preparado para jugar en cualquier momento, lo primordial hoy es el descanso y estar preparado para cualquier circunstancia. Me he sentido muy bien físicamente”, enfatizó Maximiliano Guerrero, confiado en que el equipo pueda dar el próximo paso, el viernes, ante Cobreloa, elenco que lucha por salir de la zona baja de la tabla.

“Ellos se van a venir a jugar la vida, pero los puntos también son importantes para nosotros (...) Han sido partidos difíciles de local, los equipos se han venido a replegar y jugar a la contra. Tenemos que tener un poquito más de paciencia en la última línea, más eficacia al llegar a la última línea y los resultados se van a dar”, comentó.

Maximiliano Guerrero y el factor Charles Aránguiz

El extremo valoró el tener de compañero al bicampeón de América con La Roja. “Tener a Charles es un privilegio, tenemos que aprovecharlo al máximo. Está en un muy buen punto físico y mental, tiene mucha experiencia, su calidad del pase. Estamos contentos de que sume muchos minutos con nosotros”, dijo, junto con bajarle el perfil al debate que habrá en el Consejo de Presidentes para que pueda usar su tradicional número 20.

“Sería bueno, es un dorsal que lo marcó en su carrera, pero tampoco le da mucha importancia. Es un jugador súper experimentado, que sabe que un número no le puede cambiar nada”, comentó, para volver a la actualidad del equipo, que podría contar con Nicolás Guerra en ataque ante los problemas físicos de su goleador, Cristián Palacios.

“Es muy importante para nosotros tenerlo en cancha, salió tocado el fin de semana, pero esperemos que llegue de buena manera al viernes (...) Nicolás se entrena de muy buena manera, lo veo contento de estar acá, disfruta el día a día. Feliz si es que le toca jugar, creo que lo va a aprovechar a máximo”, concluyó Maximiliano Guerrero.