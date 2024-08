A la espera de la reprogramación de los partidos del AC Barnechea, la lucha por volver a Primera División está infartante, pese a que Deportes La Serena tiene una amplia ventaja.

El cuadro “Papayero”, con 51 pts, está cada vez más cerca de volver a la división de honor del fútbol chileno, por lo que la lucha se centra básicamente en la Liguilla de Ascenso que dará el segundo cupo.

Si el campeonato terminara hoy, Barnechea iría directo a la semifinal de la Liguilla, mientras que Magallanes, Rangers, Deportes Limache, San Marcos de Arica, Santiago Morning y Deportes Santa Cruz, pelearían por los otros tres cupos.

Por otra parte, la pelea por no peder una categoría más y no bajar a la Segunda División Profesional sigue teniendo a Unión San Felipe sumamente comprometido, pero San Luis de Quillota y Curicó Unido aún no pueden cantar victoria.

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B

Fuente: Campeonato Chileno