Ex de Pedro Astorga llegó a Buenos Aires y despertó los rumores de un posible ingreso a Gran Hermano: “Soy una inversión”

Pedro Astorga estaba saliendo con ella antes de entrar a Gran Hermano. Sin embargo, al aceptar el reality, el kayakista rompió su vínculo con Pauli Bolatti.

Desde entonces, los fanáticos han temido un posible ingreso de la modelo al programa. Sobre todos quienes shippean al deportista con Michelle Carvalho.

Y esos miedos se multiplicaron durante las últimas horas, ya que la modelo estaría, nada menos, que instalada en Buenos Aires.

Por eso, el cibermundo especuló, de inmediato, que la maniquí estaría lista para el reencuentro en el juego con el primo de Pangal Andrade. Y ella respondió.

Pauli Bolatti y su ingreso a Gran Hermano

Así, la trasandina comenzó diciendo que “mucha gente me pregunta, porque cada vez que vengo a Buenos Aires la gente cree que voy a entrar”.

“No, no vine hasta acá para entrar, no voy a entrar, no tengo planes para entrar... hay varios motivos...”, aclaró.

Entonces, señaló que “el primero es que soy muy cara, el segundo es que soy una inversión, porque no hago quilombo, no soy quilombera y últimamente los perfiles que buscan es gente conflictiva, lo cual no lo soy”.

La argentina manifestó que “no pelearía por boludeces, no me nace, me da vergüenza... no hago conflictos”, y que por el lado del romance sí podría generar contenido, ya que “soy bastante magnética y terminan pasando cosas, pero nada, el perfil de la gente que están buscando no es el perfil mío”.

Finalmente, la ex de Pedro Astorga expresó que “a mí me agota un reality donde estén todos peleando”, cerrando el tema.