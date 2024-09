El exitoso pasar económico de Benni tras su alejamiento de la televisión: ¿Cómo lo logró?

Gabriele Benni, famoso por su participación en el reality Año 0 de Canal 13, es recordado por su estilo deslenguado y su uso frecuente de garabatos. Tras su alejamiento de la televisión, el italiano ha triunfado como emprendedor y en varias otras actividades económicas.

En una conversación con Página 7, Benni reveló que, aunque ha recibido ofertas para participar en otros realities, ha decidido no aceptar. “Me han llamado, pero no quiero ir. Ya hice uno, hace 10, 12 años, cuando estuve en Año Cero. No quiero ni una hueá más, fue muy sacrificado”, comentó.

Además, señaló que no puede abandonar su trabajo actual, ya que requiere su presencia diaria: “No puedo dejarla botada, volver y que esté toda quebrada la huevada”.

Aunque no quiere regresar a un reality, el italiano no descarta la idea de volver a la televisión en otro formato. “A mí me gustaría (volver a la TV), pero con algún programa mío, pero con mi lenguaje es difícil que me contraten los demás”, expresó.

El presente económico de Benni

Actualmente, Benni dirige una empresa de desarme industrial y compra de chatarra y metales. “Tengo mucha pega todo el día”, afirmó. Además, tiene otras vías de ingresos: “Gracias a Dios, igual hago eventos, la gente me contrata para hacer charlas motivacionales”, indicó.

También disfruta presentando “El show de Benni” cuando tiene la oportunidad de comprar algún espacio. Y por último, Gabriele Benni es también rostro y embajador de la cadena de restaurantes La Piccola Italia.

Este actor y humorista italiano, antes de emigrar a Chile, y previamente a otros países del mundo, se convirtió en profesional al estudiar, en su tierra natal, Bolonia, para ser diseñador mecánico. Igualmente, es políglota, ya que se dedicó a aprender varios idiomas: español, francés, inglés, alemán, además de que habla italiano y su natal dialecto boloñés.