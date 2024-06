Ultra Paine celebrará su décimo aniversario y ya se abrieron las inscripciones

Los amantes del trail running se preparan para vivir una carrera y experiencia excepcional en el marco de décimo aniversario de Ultra Paine, evento que congregará a corredores de 21 nacionalidades y 14 regiones de Chile.

Esta competencia se ha consolidado como una instancia destacada en el calendario deportivo tanto a nivel nacional como internacional, y es por eso que se espera una participación masiva.

Maritza Barría, una de las inscritas de 55 años, comentó. “Hace cinco años comencé en un evento de trail destinado solamente a mujeres, con lluvia, barro, agua y contacto con la naturaleza. Eso me encantó y ahora me motivó el desafío de correr en la Patagonia chilena. Me he ido superando y estoy orgullosa de atreverme a correr en Ultra Paine”.

“Entreno seis veces a la semana: el lunes es regenerativo de 10 a 12 km, los martes y jueves son de pista, el miércoles corro 15 km, el viernes descanso, el sábado tenemos cambios de ritmos en cerro y los domingos hago largos en cerros. Generalmente voy a Cerro Vizcachas, al Carbón, al Manquehue, al Manquehuito, al Provincia y a Saltos de Apoquindo”, añadió.

Ultra Paine se celebra en un lugar único en el mundo, considerado por la prensa internacional como uno de los sitios más hermosos para correr. Los competidores podrán disfrutar de vistas espectaculares de montañas, lagos y glaciares, además de recorrer senderos impresionantes. Los bosques y pampas, con huellas de animales, seguramente cautivarán a los participantes.

Stjepan Pavicic, fundador de Racing Patagonia y director de Ultra Paine, destacó el interés global que ha generado el evento: “Desde el origen de la carrera, en 2014, hemos recibido a participantes de más de 40 países y de más de 150 ciudades de Chile. Esto nos enorgullece porque nuestro objetivo siempre ha sido promover la Patagonia chilena y aportar a la economía local. Llegar a este décimo aniversario será un gran logro, además de una oportunidad para evaluar lo que hemos hecho y proyectar el futuro de Ultra Paine. Ojalá se sumen más corredores a esta edición tan especial”.

Detalles del evento

La edición 2024 del Ultra Paine se desarrollará los días 28 y 29 de septiembre en los alrededores del Parque Nacional Torres del Paine, por lo que aún queda tiempo para prepararse e inscribirse.

Aún faltan más de tres meses para el evento y ya hay más de 500 corredores confirmados y las inscripciones siguen abiertas a través del sitio web oficial. Hay que recordar que los cupos son limitados.

Respecto a la división que tendrá la cita deportiva, el sábado competirán los inscritos en las categorías de 80K, 50K, 35K y 21K, mientras que el domingo será el turno de los corredores de 14K y 7K.