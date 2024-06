Presidenta del Colmed por campaña de donación de órganos del Minsal: “Esperamos que los siguientes mensajes sean más positivos”

Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico, conversó con La Prueba de ADN para profundizar sobre la campaña de donación de órganos impulsada por el Ministerio de Salud y la polémica que ha generado por las imágenes expuestas para transmitir el mensaje.

El video y el mensaje entregado ha sido catalogado como “perturbador”, dando mucho de qué hablar, incluso con pronunciación por parte de las autoridades. La invitada opinó que “no es una campaña que nos guste particularmente”.

“Si bien la subsecretaria ha dicho que esta es la primera, que es un anticipo de algunas intervenciones o campañas que vienen después, como una continuación de esta, nosotros esperamos que los siguientes mensajes sean más positivos”, comentó.

Aun así, “esta campaña, con lo chocante que es, nos ha llevado a conversar el tema. Por lo tanto, nuestra propuesta es trascender más allá de los gusanos -expuestos en el video- y aprovechar la instancia para relevar las deudas que tenemos en este país con la donación de órganos y los trasplantes”.

Bajo la misma línea, indicó que “la efectividad de una campaña se va a traducir en que efectivamente tengamos un aumento en la tasa de donantes”, aludiendo a que se deben mejorar los números estadísticos.

Sin embargo, la especialista puntualizó que “en estos 30 años no hemos superado nunca la tasa de 10 donante por millón. La invitación es a que, como país, tenemos que hacer las cosas distintas. Eso pasa por un esfuerzo sanitario y también por un esfuerzo en educación y comunicación”.

Asimismo, sostiene que las campañas comunicacionales “lo que buscan bajar son las negativas de las familias, que hoy hacen que en el 50% de las entrevistas los equipos que solicitan donación de órganos, la respuesta sea un no”.

Respecto a las razones, aludió a que esto surge por “motivos de apego al cuerpo, de algunos motivos religiosos, de desconfianza, también una imposibilidad de trasladarse del shock de esta muerte, que siempre es inesperada, a la posibilidad de donar”.

¿Quiénes son donantes?

Una de las preguntas que respondió Arriagada fue quiénes son las personas donantes, explicando todo lo que hay detrás de la decisión y cómo funcionan los procedimientos.

“Todos somos donantes a menos que manifestemos lo contrario”, comenzó diciendo, explicando que aquellos que no lo deseen deben realizar el trámite en una notaría o en el Registro Civil.

“Cuando una persona sufre un accidente vascular o un traumatismo encefalocraneano y llega a un lugar donde se le diagnostica la muerte cerebral, que siempre es en una UCI, luego de hacer todos los esfuerzos por rescatar a la persona y no se logra, los equipos de donación son alertados, buscan en el registro, y si la persona no es un no donante, se entiende que es un donante de órganos”, detalló.

De igual manera, la representante del Colmed enfatizó que “hacerlo sin que las familias participen es un imposible”, lo que al mismo tiempo puede resultar una complejidad si desean no seguir con la voluntad del fallecido.

Complejidades del proceso de donación

Reconociendo que una mitad del problema al momento de no donar/recibir órganos pasa por las entrevistas y decisiones finales de la familia, la especialista consignó que la “otra mitad del problema es que se pierden donantes”.

“Se pierden donantes porque a veces llegan a un servicio de urgencias y los equipos sanitarios no están bien capacitados y se les pasa por alto; se pierden donantes porque no tenemos cómo acostarlos en la cama indicada, que es la cama más crítica de un hospital”, complementó.

Por otra parte, hizo hincapié que cuando se pasan esas barreras de decisión y capacidad, se hace “una operación como cualquier otra, en un pabellón con todos los cuidados. Esto no es un desmembramiento del cuerpo, es una cirugía como tantas otras”.

Sin embargo, reconoció que todo este procedimiento que “debe ser muy perfecto, a veces falla”, por diferentes razones, como que no alcanzaron a trasladarse a tiempo, que no estaban en condiciones óptimas o muchas otras.