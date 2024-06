“No quiere reconocer a su hijo”: Víctor Felipe Méndez es demandado por paternidad

Se hizo pública una demanda por paternidad en contra del futbolista y seleccionado chileno Víctor Felipe Méndez, la cual interpuso una joven llamada Sofía Pinto, quien usó sus redes sociales para exponer la situación y acusar al volante que juega en el CSKA Moscú de Rusia.

“Finalmente, agoté todos los medios posibles, lamentablemente me veo obligada a hacer pública mi demanda de paternidad, contra Víctor Felipe Méndez, padre de mi hijo. Tras enterarme de mi embarazo, intenté durante meses contactar a Víctor para que se hiciera cargo de sus responsabilidades como progenitor o que por lo menos se realizara el examen de ADN para aclarar las dudas que él tenía”, partió señalando la joven.

Mencionó que “fueron meses estresantes donde, además de lidiar con el embarazo y la carga económica de tener un hijo, tuve que lidiar con humillaciones por parte de Víctor hacia mí, mi familia y especialmente hacia mi hijo”.

Reveló el resultado del examen de ADN

Según relató Sofía Pinto, Víctor Felipe Méndez se hizo el examen de ADN de forma voluntaria el jueves 6 de junio de 2024 y al día siguiente recibieron el resultado. “El viernes 7 de junio del 2024 los resultados confirmaron el parentesco entre Noah y Víctor (…) Indican que se incluye la paternidad del hijo respecto del padre presunto con una probabilidad del 99,999999999992%”, reveló la joven, además de publicar el documento correspondiente del laboratorio en donde fue realizado el examen.

“Luego del examen, mi abogada se contacta en buenos términos con Víctor, para que él reconozca de manera voluntaria a mi hijo y no seguir alargando este proceso, ante lo cual Víctor pidió una contra muestra y textualmente nos amenazó con que iba a alargar el proceso para no pagar la pensión (claramente no quiere reconocer a su hijo)”, agregó.

“Al día de hoy, Víctor no se ha hecho cargo de nada económicamente y solo se ha dedicado a humillarme y faltarle el respeto a mí y a mi hijo, desentendiéndose de su responsabilidad como ‘padre’”, complementó la madre del niño.