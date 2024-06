Santiago

Hace un par de semanas, el exportero nacional Adán Godoy, uno de los pocos sobrevivientes del plantel chileno que fue tercero en el Mundial de 1962, fue agredido tras un conflicto vehicular en La Serena, cuestión que lo llevó a quedar hospitalizado por problemas en su cadera.

Tras permanecer en el Hospital San Pablo de Coquimbo, donde fue finalmente intervenido quirúrgicamente, recibió en su casa a Gamadiel García y Luis Marín, presidente y secretario del Sindicato de Futbolista Profesionales, respectivamente.

“Ya salí del hospital y ahí ya no hay más apoyo, pero ya me dijeron que me iban a apoyar. Casi nadie del fútbol se han contactado, ellos no más, es una ramita de los amigos del fútbol que tienen ellos, que son los mismos siempre, parece”, remarcó Adán Godoy en diálogo con ADN Deportes, afrontando su actual estado de salud.

“Hace dos días salí del hospital y ando caminando despacito, con un burro. Estuvieron anoche ellos, me vinieron a ver, a arreglar algunas cosas. Me acompañaron, conversamos harto. Todo bien, pero el dolor de la cadera persiste”, reconoció el exfutbolista de 89 años tras recibir a los dirigentes del Sifup.

“No es la primera vez que estamos junto a él y su familia. Lo encontramos bien, de buen ánimo, su hija lo vino a ver desde Canadá. Está bien atendido, lo que pretende es recuperarse lo más rápido posible. Entró por Ley de Urgencia, asi que eso cubrió los recursos de la operación. Tiene una red de apoyo bastante importante en la zona, el kinesiólogo de Coquimbo Unido está pendiente de él”, explicó Gamadiel García, mandamás del sindicato, en la charla con ADN Deportes, apuntando al respaldo al proceso post operatorio de Adán Godoy.

“Estoy bien agradecido, me ofrecieron llevarlo a Santiago, a la Clínica Las Condes, pero Adán es bajo perfil, prefirió quedarse en Coquimbo, cerca de los amigos. El Sifup lo va a ayudar en el post operatorio. Estoy muy agradecido del fútbol”, comentó también el yerno del exportero, el también exjugador Carlos Rivas, que había pedido el apoyo sindical tras lo ocurrido con su suegro en La Serena, cuestión que finalmente ya se materializó.