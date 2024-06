El fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, conversó con ADN Hoy sobre la formalización que se llevará a cabo en la jornada de este martes contra un grupo de gendarmes. Además, entregó detalles de la investigación, que comenzó en junio del año pasado y que reveló el tráfico de armas y municiones dentro de los penales de la región Metropolitana.

“Esta es una investigación que se inicia en junio del año pasado y se inicia por un hecho diverso, tiene que ver con tráfico de armas y de municiones desde el interior de penales de acá en Santiago, específicamente Santiago Uno y la Penitenciaría. Se logra detectar que internos que se encontraban recluidos en estos lugares, traficaban, ofrecían, vendían armas y municiones a través de distintos medios, fundamentalmente redes sociales, grupos de WhatsApp, en fin”, explicó Pastén.

Según el fiscal, recibió información adicional que reveló prácticas de ingreso de elementos prohibidos, también en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de La Serena. Debido a esto, la investigación se extendió a esa unidad penal.

“Decidí tomar estas investigaciones bajo un mismo paraguas, la misma técnica investigativa del análisis de información, el cruce (...) El viernes recién pasado, practicamos las órdenes de detención especial y detuvimos a varias personas, entre ellos nueve funcionarios en el servicio activo de Gendarmería que se encontraban en funciones en la Serena, más uno que ya había pasado a retiro”, indicó Pastén.

En esa línea, explicó que los funcionarios policiales enfrentarán cargos por asociación ilícita, dado que se acreditaron dos asociaciones ilícitas: una para el tráfico de armas y municiones en Santiago; y otra red de corrupción en La Serena, liderada por un capitán de Gendarmería que fue detenido.

Todo esto, debido a que, en La Serena, los gendarmes permitían el ingreso de teléfonos celulares, alimentos y otros elementos prohibidos a cambio de pagos a través de cuentas vistas y RUT de personas cercanas a ellos.

“Además, en algunos casos detectamos que ciertos internos no eran desencerrados. El desencierro es una actividad que consiste en sacar a los internos de sus celdas y llevarlos a los patios para que realicen actividades del régimen interno. Este procedimiento implica sacar a todas las personas de una celda, pero en algunos casos observamos que ciertos internos no eran desencerrados, lo que les permitía realizar actividades ilícitas, como estafas telefónicas, desde el interior de la cárcel. Todo esto se hacía previo pago de una suma de dinero”, explicó el persecutor.

“No se puede descartar a priori que existan otros grupos similares en otras unidades penales”

Durante los registros en las casas de los gendarmes, Carabineros incautó vehículos, celulares, drogas, pesas digitales, dinero en efectivo y falsificado, y armas y municiones. La colaboración de Gendarmería fue fundamental en este proceso.

“Me cuesta creer que funcionarios de más alto rango, encargados de la dirección de Gendarmería, estuvieran al tanto y lo ignoraran, porque no aparecen vinculados. Las autoridades de Gendarmería con las que tuve contacto colaboraron desde el principio, poniendo a nuestra disposición los equipos investigativos, manteniendo la reserva de la investigación, lo cual no es fácil en estos casos, y mostrando una colaboración absoluta por parte de la dirección y el alto mando. Sin embargo, no se puede descartar a priori que existan otros grupos similares en otras unidades penales”, agregó.

“Yo creo que aquí, Mauricio, si me permite, hay un desafío no menor. Gendarmería y los sistemas penitenciarios no pueden entenderse aparte para estos efectos de lo que está sucediendo con el crimen organizado”, comentó el fiscal, destacando la relevancia de la colaboración y el fortalecimiento del equipo investigativo.