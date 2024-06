Directora de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC analiza los principales desafíos del uso de la Inteligencia Artificial

En otro capítulo de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con Alejandra Acuña, directora de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC, sobre el uso de la inteligencia artificial.

La IA llegó para quedarse y con el pasar del tiempo ha recibido actualizaciones y ha encontrado la forma de estar presente en diferentes escenarios y actividades cotidianas.

Precisamente esto abordará el SummIT Inteligencia Artificial Aplicada que se celebrará este miércoles, 18 de junio, bajo el alero de la casa de estudios. La idea es comprender el uso de esta tecnología y de qué manera puede aportar.

La invitada sostiene que es importante “generar espacios para conversar, conocer, debatir y entender qué es la IA”, con la idea de prepararse a futuro y tener mejor manejo como tal.

Un aspecto a tener en cuenta en el escenario actual, con miras a los próximos años, es que gran parte de los estudiantes que se encuentran en formación van a realizar futuros trabajos que el día de hoy no existen. A raíz de esto se habla de una reconversión laboral, pero que también pasa por la preparación en etapas tempranas.

Frente a esto, la experta indicó que “hay que estar en una vigilancia tecnológica constante. No podemos, como instituciones de educación superior, permitirnos no estar a la vanguardia en todos los cambios que se están viniendo”.

“Además, son exponenciales. Siempre lo del área ha sido exponencial, pero ahora con la inteligencia artificial pareciera que aún más. Tenemos que generar profesionales que se puedan adaptar a todos estos cambios, eso significa que va más allá de lo técnico, significa entregar herramientas de adaptación, de aprendizaje continuo”, complementó.

Un desafío académico

Considerando el panorama, una arista clave de todo eso son los académicos que tienen que formar a los profesionales del futuro. Claramente ellos también tienen un desafío por delante, quizás mucho mayor, ya que deben capacitarse para formar a las nuevas generación que crecen con IA al alcance de su mano y como complemento fundamental.

Acuña hizo hincapié en la labor de capacitar y perfeccionar a los actuales docentes. Asimismo, destacó lo ideal de adelantarse ante estos hechos, ya que al día de hoy ya comienzan a formarse los futuros profesionales con conocimiento de la IA y su forma de uso.

Enfatizó en que “necesitamos estar en una vigilancia tecnológica para saber qué se viene más adelante y adelantarnos”. Esto, considerando que se trata de un tema ya instalado y para el cual solo queda prepararse.

Por otra parte, la representante de Duoc apuntó que se debe tener un conocimiento base para manejar las nuevas herramientas de manera responsable.

“El mayor problema que tiene la industria, hablando de Chile, es que confía en la herramienta, la tiene a disposición, pero no tienen los profesionales o no han pensado para qué la necesitan”, cuestionó.

Así, el mensaje es a “no comprar porque está de moda” y no utilizar dicha tecnología sin saber de qué manera podría aportar en algún rubro, “menos si no tiene profesionales capacitados”.