“Amerita que se aplique justicia”: Diputados oficialistas estudian llevar al diputado Bobadilla (UDI) a la Comisión de Ética por caso de exasesora

Una reciente investigación ha sacado a la luz que el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, contrató a Carolina Arias Arévalo como asesora entre enero y marzo de este año, a pesar de que ella trabajaba simultáneamente en el SLEP de Concepción. Durante ese período, la trabajadora social recibió un salario de 2,8 millones de pesos mensuales por su labor en el Congreso y obtuvo ingresos de 12,1 millones de pesos por su puesto en el servicio dependiente del Mineduc.

Ante esta situación, el diputado Andrés Giordano (IND-Frente Amplio) anunció que llevarán a Bobadilla ante la Comisión de Ética de la Cámara. “A pesar de estar prohibido por tener un contrato a tiempo completo en otro servicio público, metió en el Congreso a una amiga como funcionaria, ganando casi 3 millones de pesos al mes”, afirmó.

Las distintas posturas en el PS

La presidenta de la Comisión de Ética, Ana María Bravo, del Partido Socialista, comentó sobre la gravedad de estos hechos: “Es lamentable, pero quiero ser muy responsable, en el sentido de que como presidenta de la Comisión de Ética, tenemos que obviamente contar con todos los antecedentes (...) Acá no hay nada oficial hasta el momento, es un trascendido de prensa, que, claro, es posible que sea así”.

“Sería una lamentable situación, sobre todo si se considera que existe una prohibición expresa”, añadió.

El diputado del Partido Socialista, Juan Santana, también expresó su indignación: “Evidentemente, estos antecedentes ameritan que se aplique justicia, no puede ser que cuando un diputado defrauda el fisco quede en total impunidad. Es por eso que estamos agrupando los antecedentes para hacer un requerimiento a la Comisión de Ética para que existan sanciones y también en el SLEP”.

Y el diputado Santana fue aún más allá, al declarar: “Ha sido el diputado Bobadilla y la bancada de la UDI los principales detractores de los SLEP y quienes han intentado de todas formas socavar las tareas que tienen a cargo de la educación pública en Chile. Ahora se explica que tenía a infiltrados dentro del servicio local de educación en la región del Biobío o su distrito, para de esta manera dificultar la implementación del SLEP”.

“Y es por eso que también estamos viendo las acciones para que esta funcionaria no continúe usurpando el presupuesto de la educación pública con compromisos políticos”, complementó.

¿Qué dijeron desde la UDI?

Por otro lado, el senador Javier Macaya, timonel de la UDI, defendió al diputado Bobadilla ante las acusaciones: “Entiendo que en el marco de las asesorías que pueden contratar los parlamentarios hay ciertos límites, ciertas infracciones, parte de lo que administrativamente tiene que ver con la secretaría de la Cámara de Diputados, no me ha tocado entender de qué trata el asunto”.

Y finalmente, el presidente de la UDI agregó: “Me imagino que él no tendrá inconvenientes en aclararlo. Pero algo vi, que es una aclaración, que cualquier situación que tenga que corregirse, lo hará. Yo conozco personalmente al diputado Bobadilla, es una persona que en el marco del buen uso de los recursos públicos no tengo ninguna duda de que va a actuar correctamente”.