“Si pensara entrar en algún momento...”: Vanessa Daroch se refiere al rumor sobre su posible participación en “Gran Hermano Chile”

Vanessa Daroch sacó la cara antes las rumores sobre su presunto arribo a la segunda temporada de Gran Hermano Chile. Ante ello, la tarotista se pronunció en el programa Que te lo digo para aclarar la situación.

La tarotista comenzó desmintiendo los rumores que la relacionan con el reality show. “Hay una noticia que anda dando vuelta, en la que estoy casi como confirmada para Gran Hermano, no sé qué cosa, y eso está absolutamente lejos de la realidad”, afirmó enfáticamente.

¿Se ve en un reality?

Daroch también explicó por qué ve poco probable su participación en cualquier programa de telerrealidad en el futuro cercano. “Si pensara entrar en algún momento a un reality, no sé, lo pensaría mucho porque tengo mis perritos, tengo mis pacientes agendados, entonces, no, sería difícil”, señaló.

Además, Vanessa Daroch enfatizó que su participación en un reality tendría que ser una decisión muy bien pensada. “Tendría que ser mucho, mucho, mucho así, que dijera ‘ya, sabís que, sí, voy a entrar’”, agregó.

Finalmente, la tarotista desmintió haber sido contactada para ser parte del reality de Chilevisión. “Nadie se ha comunicado conmigo, no estoy ni preconfirmada, ni confirmada, ni he ido a un casting. No he hecho nada”, concluyó, cerrando cualquier especulación sobre su participación en Gran Hermano.