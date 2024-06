Putin propone alto al fuego si Ucrania retira sus tropas y renuncia a la OTAN: Zelenski compara oferta con tácticas de Hitler

El presidente ruso, Vladímir Putin, expresó su disposición a negociar con Ucrania bajo ciertas condiciones. Putin afirmó que estaría dispuesto a entablar conversaciones si Ucrania retira sus tropas de las cuatro regiones que Moscú reclama ilegalmente y si renuncia a su objetivo de unirse a la OTAN.

“Tan pronto como Kiev (...) comience la retirada efectiva de las tropas (en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia), y tan pronto como notifique que abandona sus planes de ingresar a la OTAN, daremos inmediatamente la orden de alto al fuego e iniciaremos las negociaciones”, dijo Putin ante funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, estas condiciones son consideradas como una solicitud de rendición de Ucrania, por lo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondió a la oferta de alto el fuego de Putin.

Zelenski, en una entrevista con un medio italiano, durante una cumbre del G-7, calificó la oferta como un “ultimátum en el que no se puede confiar” . Además, expresó su preocupación de que Putin no detendría la ofensiva militar rusa, incluso si Ucrania cumplía con las demandas de alto el fuego.

En esa línea, el líder ucraniano no dudó en comparar la estrategia de Putin con el impulso expansionista del dictador nazi alemán Adolf Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. “Estos son mensajes de ultimátum que no son diferentes de los mensajes del pasado (...) Es lo mismo que solía hacer Hitler (...) Por eso no debemos confiar en estos mensajes. No se detendrá”, añadió, subrayando la necesidad de no confiar en las palabras de Putin.