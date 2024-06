Canciller Van Klaveren solicita informe a embajador en España por dichos sobre Israel: “Si es lo que dijo, creo que se ha excedido”

El canciller de Chile, Alberto van Klaveren, se refirió a la polémica generada por el discurso realizado el miércoles en Madrid, por el embajador chileno en España, Javier Velasco, quien señaló que ante el debilitamiento de las relaciones con Israel producto del conflicto en Gaza, Chile podría buscar en España un nuevo socio en el sector de defensa. “Creo que se ha excedido en sus competencias”, dijo el ministro.

“Soy el jefe directo de todos los embajadores, incluyendo por supuesto al embajador Javier Velasco. Ya estoy en contacto con él y le he solicitado un informe justamente para dar cuenta de lo que exactamente dijo y, además, del contexto en el cual lo dijo. Obviamente, tengo que conocer su propia versión antes de tomar cualquier medida al respecto”, dijo el secretario de Estado.

En esa línea, afirmó que “ si las versiones que han circulado responden exactamente a lo que él dijo, creo que se ha excedido en sus competencias . Justamente por eso estoy pidiendo las explicaciones del caso”.

“Hay temas que son de competencia de los embajadores y otros que no pertenecen directamente a su esfera de competencia. Eso hay que determinarlo según las circunstancias. No puedo decir nada más hasta no conocer su versión”, concluyó el ministro de Relaciones Exteriores.

Declaraciones de Velasco

Velasco entregó unas palabras durante un acto sobre Gestión de Marcas en Entorno Complejos, celebrado este miércoles 12 de junio en la capital española: “Vivimos en una situación global delicada, estamos en el proceso de la llamada desglobalización selectiva, y cada vez es más importante cuantificar el tractor reputacional de la gente del mercado”, sostuvo, según consignó El País.

“Ha sido durísimo para nosotros tener que solicitarle a un país que se abstenga de asistir a una feria donde tantas relaciones se tejen (…) También es una oportunidad para otros socios: fue en esa instancia que ELS Industries, ITP e Indra se sentaron a pensar en cómo podría ser un futuro donde el sector israelí podría compartir espacio con otros socios”, concluyó.