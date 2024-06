“Por favor, que no lo maten”: Eliana Albasetti denuncia robo de uno de los animales desde su santuario en Lampa

Eliana Albasetti, exrostro de televisión y cofundadora del santuario de animales Empatía, denunció el robo de animales desde su fundación en la comuna de Lampa, región Metropolitana.

Concretamente, el incidente ocurrió durante la madrugada, cuando un grupo de delincuentes ingresó a su parcela y se llevó a un cordero llamado ‘Pepe Bruno’, rescatado hace aproximadamente un año.

Albasetti, a través de su cuenta de Instagram, compartió un video y detalló lo sucedido. “Nos entraron a robar al santuario, nos querían llevar las vacas, rompieron todo y nos llevaron a ‘Pepe Bruno’”, afirmó.

“Nos robaron un cordero que salvamos hace un año y medio. Por favor, que no lo maten, se los imploro (...) Todavía los carabineros no vienen, estamos solos acá con las nenas, Federico salió. No puedo más”, concluyó.

El Santuario Empatía, fundado por Albasetti y su esposo Federico Koch, se dedica a rescatar animales destinados al consumo humano para brindarles una vida digna y con respeto. Hace pocos días, la pareja había rescatado a un ternero de un matadero clandestino en San Bernardo.