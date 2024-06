Decisión tomada: suspenden dos partidos de la Copa Chile en Concepción

Este jueves se confirmó la suspensión de dos partidos por los octavos de final de la Copa Chile 2024, los cuales se iban a jugar el fin de semana en el Estadio Ester Roa de Concepción.

Los duelos de Colegio Quillón vs Colo Colo y Deportes Concepción vs Deportes Linares finalmente no se llevarán a cabo tras decisión de las autoridades, esto debido al sistema frontal que golpea a la Región del Biobío. Ambos choques serán reprogramados por la ANFP con día y hora por confirmar.

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, ya había presentado una solicitud para la reprogramación de los dos encuentros y ayer, en diálogo con ADN Deportes, entregó sus razones.

“El agua no va a parar, por lo tanto, en este momento la prioridad es la emergencia. Hemos sido declarados zona de catástrofe, por lo tanto, esa es nuestra prioridad, los mismos funcionarios que están en el estadio andan en terreno”, señaló el édil de la ciudad penquista.

“Es tal la cantidad de agua, que jugar esos partidos significa liquidar la cancha por el próximo mes y medio, porque la reparación va a ser lenta, ya que va a seguir lloviendo la otra semana. Es pésimo el estado de la cancha con la lluvia que está cayendo, porque ninguna cancha resiste, siendo que nuestra cancha tiene un buen drenaje”, agregó Ortiz.