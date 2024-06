Fernando Solabarrieta volvió a ser el centro de una polémica. En esta ocasión, por la respuesta de AK4:20 a un comentario desafortunado que realizó el periodista durante una entrevista con Jorge Garcés.

El técnico chileno dirigió a uno de los equipos en el partido de despedida del futbolista profesional Nicolás Peric, evento llevado a cabo en el estadio Fiscal de Talca y que contó con cantantes del género urbano.

Durante la entrevista, el comentarista se refirió a los invitados del encuentro, AK4:20 y Marcianeke, con una frase que provocó indignación. “¿Cómo es dirigir a todo ese zoológico, profe?” preguntó a Jorge Garcés. Esta observación surgió después de que Peric mencionara que el artista del género urbano se había molestado por jugar pocos minutos en el partido.

La arremetida de AK4:20 contra Solabarrieta

AK4:20 no tardó en responder al comentario del comunicador, expresando su descontento en el programa Vamo a calmarno. “Creo que está equivocado. Pienso que ellos mismos son los que después exigen respeto, cuando no te respetan. Que no se le olvide que nosotros somos personas. Él también es persona. Yo podría decir: ‘Mira el viejo de mierda cómo habla’. Pero, ¿para qué me voy a calentar la cabeza, como bajarme al nivel de ser irrespetuoso?”, indicó.

El artista del género urbano continuó su crítica, destacando la influencia de Fernando Solabarrieta como figura pública. “No somos un zoológico, nosotros no somos animales, yo no soy alguien al que tú puedas tildar de cualquier cosa. Para exigir respeto, tienes que respetar”, comentó.

“Por eso yo creo que las personas de 50 años, 40 años, cuando ven a alguien como él, que es influyente en varias personas que tienen la edad mayor de 40 años... Por eso tú ves a esas personas comentando puras cosas malas. Diciendo que, ‘mire ese delincuente de mierda’”, añadió.

Luego, agregó: “Él tiene influencia, que no se olvide. Es una persona pública. Entonces, no puedes hablar cualquier cosa. Tienes que siempre ver qué estás hablando. Y menos de tildar de zoológico”, comentó.

Finalmente, AK4:20 aprovechó la ocasión para aclarar su molestia durante el partido de despedida de Peric, aclarando que los habían invitado a cantar. “Matías (Marcianeke) creo que jugó tres minutos. Yo no jugué, no canté. Y muchas de las personas, aparte de ir a ver a Peric, por que él iba a retirarse, iban con niños chicos que querían vernos a nosotros”, concluyó el artista.