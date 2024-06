Santiago

En la última edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con Marcela Ramón, directora técnica del Comité Paralímpico de Chile, quien abordó el proceso que la llevó desde su natal Colombia a ser parte de la organización paralímpica de nuestro país.

“Estoy en el mundo paralímpico hace 24 años, en la federación de parálisis cerebral en Colombia. Por ortografía siempre me tocó estar cerca del proceso en Chile, empezamos a trabar y en ese marco me pasé a la organización de eventos deportivos. Estuve en Lima 2019, fui jefa de planificación de los Parapanamericanos Santiago 2023, me terminé de enamorar del mundo paralímpico en Chile y me presentaron esta oportunidad”, enfatizó, valorando los progresos del Team Para Chile.

“He visto el crecimiento de Chile en muchas cosas, en la gobernanza del deporte paralímpico, tienen un sistema estructurado, además de la madurez de trabajo de los atletas y el cuerpo técnico. Hemos avanzado en la cantidad de deportes que tendremos representados respecto a Tokio y seguro que seguiremos creciendo aún más de cara a Los Ángeles. Son demasiadas cosas buenas que hay como para que estalle un buen proceso”, recalcó Marcela Ramón, que apuntó a la evolución en cómo se ha percibido la actividad tras los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

“Acá no hay pobrecitos, hay atletas de alto rendimiento. Ese atleta que tiene una discapacidad está en las mismas condiciones que todos los atletas con discapacidad del mundo. No los ves desde lo que no pueden hacer, sino en lo que pueden hacer. Se ve en la gente, los ve como ídolos y no como una persona con discapacidad”, enfatizó, proyectando la participación nacional en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Tokio fue una muy buena representación. Pasamos de tener 19 deportistas a sumar nuevas disciplinas, como parataekwondo o el parabadminton. Estamos en crecimiento de procesos. Lo que esperamos es tener un excelente rendimiento. No haremos proyección hasta tener la lista cerrada, pero podríamos tener entre 23 y 25 deportistas. Esperamos tener medallas en canotaje, tenis de mesa, el parapowerlifting y la natación”, concluyó Marcela Ramón, considerando que en Tokio 2020, el Team Para Chile logró dos oros, tres platas y un bronce.