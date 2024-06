“No se ha descartado ningún estadio en términos de césped natural para el Mundial Sub 20″ / Estadio Seguro

Santiago

En la previa al partido de Chile con Paraguay, en Los Tenores conversamos con el gerente de operaciones de la ANFP, Felipe de Pablo, quien explicó las expectativas en torno al desarrollo del encuentro amistoso en el Estadio Nacional.

“Es lindo ver que la gente respondió y que habrá estadio lleno. Hemos tratado de preparar una fiesta, tanto en cancha como en los accesos, para que haya el menor tiempo de detención posible para que disfrute de los fan fest que hemos dispuesto. El diseño es de casi cero rejas. Apelamos a que los hinchas respeten el estadio, lo que nos permitirá tener un estadio completamente de rojo”, comentó, junto con reconocer situaciones a mejorar para que el Metro esté disponible para los fanáticos después de los partidos en el país.

“Este plan, en el corto plazo, nos permitirá trabajar en conjunto para que, asi como llega, se pueda ir del estadio por las mismas vías. Es algo en lo que estamos al debe. Si no ponemos de nuestra parte como público privado, vamos a seguir en la vieja ley de tener rejas, público limitado y otros problemas”, aseguró Felipe de Pablo, quien también es parte del Comité Organizador Local del Mundial Sub 20.

En ese contexto, reconoció que no hay autorización para que estadios con cancha sintética sean sede. “No se ha descartado ningún estadio en términos de césped natural. En el cuaderno de cargos de FIFA, nos indicaron que no se permiten competencias en canchas sintéticas, solo un híbrido y césped natural. Por ende, San Carlos y La Florida, que fueron propuestos en la postulación, no pueden ser parte del Mundial”, remarcó, planteando que todavía hay muchas ciudades en carrera por albergar la cita mundialista juvenil.

“En el caso de Concepción, no se ha descartado en ninguna sede. FIFA quiere hacerlo en cuatro sedes y nosotros hemos presentado 13 ciudades. Inicialmente, el torneo sería en mayo, pero falta por zanjar aquello y las sedes”, concluyó Felipe de Pablo.