Karina Glasinovic: imágenes en música

La historia musical es pletórica en cuanto a pianistas que a la vez componen. O también podríamos decir compositores que a la vez son concertistas en piano. Uno de los ejemplos de nuestra escena artística es Karina Glasinovic (n.1962, La Unión), cuya vasta trayectoria incluye militancia en el recordado Ensamble Bartók Chile, y actualmente realiza un dedicado trabajo en el Dúo Mistral, que integra junto a su compañera, la virtuosa pianista Paulina Zamora.

El Dúo Mistral abrirá este miércoles 10 de junio, 19:30 hrs, el ciclo de piano del Teatro Universidad de Chile, que este 2024 estará dedicado a duplas de pianistas, en repertorio para dos pianos, o piano a cuatro manos.

Precisamente este concierto inicial incluye el estreno de una obra propia de Glasinovic. “Composición y el piano siempre fueron de la mano para mí”, relata la música en conversación con ADN, “desde niña componía estudios, sonatinas, mazurkas, y de repente variaba piezas que tocaba cuando tenía que repetirlas, por lo que la improvisación fue parte de mi educación, y eso forjó mi estilo”.

Y complementa: “Cuando me vine a Santiago, tuve clases teóricas con Carlos Botto, quien era compositor, entonces eso influyó que encauzara mi quehacer hacia la creación. Algunas cosas que escribí en el conservatorio eran muy folklóricas y no fueron bien recibidas por la academia, y si bien, aprendí de técnicas de composición moderna, sentí que era no lo mío, aunque como pianista siempre toqué música contemporánea. Podríamos decir que como pianista amo la música moderna pero como compositora prefiero recursos más tradicionales”.

Glasinovic considera que fue a contar del año 2000 siento que empezó a encontrar su propia voz como compositora: “Al principio mi música surgía mucho de la improvisación, y yo refinaba esas improvisaciones. Acotándolo a lo medular, me interesa mucho el sonido, y la búsqueda de un sonido puntual, que tenga resonancias, expansión, eso me motiva como compositora y como pianista, y cada vez uso menos el instrumento a la hora de escribir una obra”.

Ahondando en su estilo: “Cuando viví en Nueva York escribí mi obra ‘Japanese Garden’, y la gente me decía que mi música es como de imagen”. Precisamente la música de Glasinovic se asocia a conceptos concretos, como paisajes o personajes. Mucha de su música se inspira en el sur de Chile, de donde ella proviene, o en personalidades que admira, como Violeta Parra y Gabriela Mistral.

A Parra dedicó su serie de piezas para piano ‘Violetas’, mientras que de Mistral tomó su poesía para una obra aún no estrenada, titulada ‘Nocturno’, para soprano, coro, solistas y orquesta sinfónica. “Violeta Parra siempre me cautivó, desde pequeña. Hay algo en su voz, que es muy especial”, comenta, “Y Gabriela me gusta no solo por su poesía, sino que como pensadora”.

La obra que sonará mañana en el recinto de Plaza Baquedano se titula ‘Suite Janequeo’. Glasinovic y Zamora habían presentado una versión work-in-progress en el Municipal, pero este será el verdadero estreno, en su versión definitiva.

La compositora comenta sobra la pieza: “Hace tiempo que quería escribir algo para piano a cuatro manos, nunca lo había hecho. De repente leí unas crónicas del siglo XVII, sobre esta mujer mapuche, Janequeo, que a su esposo cacique lo habían matado en un combate. Ella reaccionó tomando el mando, y las crónicas cuentan que llegó a tener hasta 4000 soldados. Me sorprendió el carácter y la fuerza de esta mujer que convenció a los guerreros para lucha bajo su mando. No hay registro que ella haya muerto en combate, y incluso hay algunos que dicen que son solo leyendas. Pero para mí tiene sentido que una mujer no sea pasiva en ese contexto. Seguro que las mapuches se tienen que haber entrenado también”.

El resto del programa del Dúo Mistral incluye obras de Claude Debussy, Fazil Say, Maurice Ravel y Fanny Mendelssohn. El ciclo de piano del Teatro U. Chile continuará en julio con Danor Quinteros y Marco Cuevas, y luego seguirá con las duplas de Mahani Teave y Valeria Prado (agosto), Alexandros Jusakos y Andrés Maupoint (septiembre), Luis Alberto Latorre y Tamara Buttinghausen (octubre), concluyendo con Liza Chung y Jorge Pepi (noviembre). Detalles en www.ceacuchile.cl.