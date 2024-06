“Hay que hacer un paso antes de ir a Europa”: Marcelo Salas aconseja a los futbolistas nacionales que salgan al extranjero

Santiago

Durante la charla que tuvo este martes con Los Tenores, Marcelo Salas también aprovechó de hacer su análisis en torno a nombres propios de la selección chilena, como Darío Osorio.

“Me alegro, partió muy joven a un fútbol quizá no muy conocido para nosotros y con muchas dudas de parte del ambiente. Se nota que él ha encajado bien, se ha adaptado de buena manera, ganándose un espacio en su equipo para ser visto por otros más grandes en Europa”, explicó el “Matador”, que entregó su consejo a aquellos jugadores que tienen chances de salir al extranjero.

“En lo personal, creo que hay que hacer un paso antes de ir a Europa, el día a día es muy complicado allá y muchas veces no estamos tan preparados para llegar directo a Europa. Hacer una escala antes sirve bastante. Ha cambiado mucho el fútbol, quizá es más fácil llegar afuera con un par de partidos buenos y muchas veces eso nubla al jugador, así como a sus consejeros, que muchas veces ven el negocio y no el crecimiento del jugador. Primero tienes que ser titular en tu equipo, una escala y después a Europa”, explicó, junto con tomar su postura ante el hecho de que Gary Medel y Arturo Vidal estén fuera de La Roja en Copa América.

El rendimiento es lo principal. Si Medel o Vidal están en un rendimiento alto, sin un reemplazante a la altura, la edad no la miro. Acá es rendimiento. Si no hay nadie mejor que ellos, siempre tienen que tener una oportunidad de seguir en la selección, pero es una decisión del técnico también. También el jugador tiene que darse cuenta, ser autocrítico y saber si está para aportar o no en la selección, es un tema grupal, representando al país y hay que saber cuando no está para ayudar”, recalcó el exgoleador histórico del “Equipo de Todos”.

Marcelo Salas y el momento de Deportes Temuco

Además, quien es el propietario del cuadro sureño asumió el irregular presente del equipo, que terminó el primer semestre en el penúltimo lugar de la tabla en la Primera B.

“Fue un semestre muy negativo, muy malo, pero estamos trabajando a full para llevar las tres incorporaciones que podemos. Estamos esperando la firma y cesión de un volante que esperemos llegue a sumar su calidad y aporte para tener un buen segundo semestre. Estamos preocupados por la situación, no es un semestre positivo, pero creemos que podemos darlo vuelta”, explicó, abordando las críticas de los fanáticos del club hacia su gestión.

“Es muy complicado. Llevo más de 15 años al frente de un equipo. Es mucho sacrificio, trabajo, a veces las cosas salen como uno las planifica y otras no tan bien, como este año. Somos todos responsables y hay que reconocer errores, pero siempre pensando en positivo. Tenemos que hacer nuestro esfuerzo para darlo vuelta. La gente en general, a nivel nacional, ve solamente un resultado y no los esfuerzos diarios, no se va a entender. Estamos en deuda, pero siempre pensando en positivo, tratando de hacer lo mejor para que esto cambie y Temuco recupere terreno. No merecemos estar donde estamos”, recalcó, apuntando a revertir los cuestionamientos de la hinchada.

“Lo entiendo, pero cuando se piensa que no estamos preocupados es injusto. Nos interesa que el equipo pelee, al menos liguilla para subir, pero este año nos tocó muchas lesiones, quizá no hicimos una buena planificación, pero hay que hablar del presente. Estamos mal, pero tenemos que darlo vuelta. Estamos cerrando un volante y en los próximos días tenemos que definir el tercero con Esteban Valencia”, concluyó Marcelo Salas, descartando, de momento, que Renato Cordero, volante de la U de Chile, quien llegará al “Indio Pije”.