La crisis deportiva e institucional de Cobreloa parece no tener fondo. Cuando todo se pensaba sería alegría en Calama por el regreso a la Primera División, lo cierto es que el 2024 ha sido un tormento para los hinchas “loínos”.

Cambio de entrenador, cambio de director deportivo, acusación contra ex cadetes por violación y actualmente uno de los colistas del torneo (y de momento volviendo a perder la categoría), tienen a Cobreloa en el ojo de un huracán que parece no terminar nunca.

De aquello se aprovechó Christian Pavez para destapar una serie de hechos que habrían ocurrido al interior del plantel “minero”, y que son, por lo bajo, graves.

Tras dejar el fútbol en el 2022, luego de aquella dramática final perdida ante Deportes Copiapó, el jugador volvió a aparecer, y lo hizo para dejar ‘la grande’ en Calama. En conversación con ‘Socios del Desierto’, el también ex Rangers de Talca se fue con todo.

“Tuvimos que vender el resultado. Por querer ganar, el club tapó muchas cosas... Todos queríamos que Cobreloa subiera. Pasaron muchas situaciones y el tener que callarlas y no poder dejar la cagada me frustró. Dije que no quería otro año más así, porque tenía que criar hijas en un ambiente donde se callaba todo por un resultado”, aseguró.

Indicó además que “vi a compañeros hacer cosas y después se lavaron las manos, decían que no hacían nada. Tuve que callar para que ganáramos y no dejar la cagada ni tener un plantel quebrado. Mi decisión de retiro fue por haber sido muy profesional. Quise cuidar mi nombre de un ambiente así”, dijo.

Luego, vendrían quizá sus frases más crudas: “el club tuvo que tomar decisiones y avaló ludopatía y adicciones. Cómo vamos a aguantar a alguien adicto a una droga siendo futbolistas profesionales. Eso nadie lo ha hablado”, aseguró.

Finalmente, tuvo palabras para el caso de violación grupal que recae sobre ex cadetes del club: “creo que tendrían que hablar los que lo hicieron realmente. Hay cosas que lamentablemente están a la luz pública. Fue el año anterior al que llegué, pero cuando estaba allá justo entré a una sala, hablaban del tema y no sabían cómo callarlo y taparlo”, cerró.