“Me hicieron una eco y tenía 10 infartos, estaba a punto de morir”: Ex chico reality de Amor Ciego reveló grave estado de salud

Seguramente no lo recuerde por el nombre, pero sí por el programa donde se hizo conocido. Flavio Caqueo, exparticipante de Amor Ciego, reveló su grave estado de salud.

El chico reality habló con la web de Página 7 donde relató que había sufrido una repentina emergencia con su corazón.

“Estuve a punto de morir. Me dio un infarto, un segundo infarto, porque yo soy cardíaco, ya me dio uno en 2017 y me salvé”, indicó.

Y agregó que los médicos le dijeron que, a diferencia de aquella vez donde tenía solo una arteria comprometida, ahora eran seis o siete las que habrían provocado el hecho.

Ex chico reality y su estado

Flavio manifestó que se salvó de forma milagrosa. “Lo bueno es que estaba mi esposa, que trabaja en el área de la salud, en la casa y me llevó inmediatamente a Urgencias”, indicó.

“Me hicieron una eco y tenía 10 infartos, estaba a punto de morir”, confirmó tras someterse a dos intervenciones quirúrgicas, permaneciendo ocho días internado.

El hombre, que este año estuvo como concursante en Got Talent Chile, expresó que “quedé con una cicatriz en el corazón. Me pusieron una malla en las dos intervenciones y ahora estoy en pleno proceso de recuperación”.

Eso sí, aseguró que justo “estaba haciendo gestiones para ingresar a Gran Hermano”, y que pretende continuar en ello.

“Quiero volver a un reality show, tengo unas ganas gigantes de volver a la televisión y justo me pasa esto del infarto. Estuve a punto de morir. No le doy a nadie el dolor que sentí después de las intervenciones, un dolor increíble en el pecho, como que te están clavando un puñal en el corazón. Ahora no puedo fumar ni tomar alcohol, pero puedo seguir haciendo mi vida sin problemas, aunque debo tomar cardioaspirina de por vida”, cerró el ex Amor Ciego.