“Él iba prácticamente todos los días a mi casa”: Miau Astral da su primera entrevista tras ser acusada de acoso

Consuelo Ulloa, más conocida como Miau Astral, ha sido el blanco de un sinfín de críticas en su contra luego de que se diera a conocer de las diversas situaciones de acoso que habría realizado en contra de un hombre que conoció en una aplicación de citas.

En concreto, el hombre, cuyo nombre es Sergio Infante, la denunció y puso un recurso de protección en su contra. Entre las acusaciones que involucran a la tarotista e inlfuencer chilena, se encuentra una gran cantidad de mails y llamadas de hostigamiento que habría realizado en contra del sujeto.

Ante ello, es que Consuelo Ulloa tomó la decisión de romper su silencio y dar una entrevista exclusiva en un especial de Somos Yuly, el nuevo canal multiplataforma de Julio Cesar Rodríguez.

“Me dijo que yo había tergiversado las cosas”

En ese contexto, es que el animador Julio Cesar Rodríguez publicó un adelanto del diálogo con Miau Astral en su cuenta de Instagram.

En el extracto, que tiene una duración de 33 segundos, se observa al animador preguntándole a la astróloga si es que el hombre que la denunció le dijo que la amaba, a lo que Ulloa responde con un “sí”.

Posteriormente, en el adelanto de la entrevista se observa a la influencer chilena manifestando que “él me dijo que lo había sentido en el momento, que no era algo que fuera real. Me dijo que yo había tergiversado las cosas, que yo en verdad no estaba entendiendo de que él no quería nada serio, después de que él me había planteado muchas veces que nosotros parecemos pololos”.

“Él iba prácticamente todos los días a mi casa, o sea, francamente yo lo que no entiendo es ¿Por qué negar algo que sí efectivamente pasó?”, sostiene Miau Astral.

¿Cuándo y a qué hora será la entrevista de Miau Astral

En detalle, el diálogo exclusivo que tendrá Julio Cesar Rodríguez con Miau Astral, se llevará a cabo hoy lunes 10 de junio, a las 18:45 horas en el canal de YouTube “SomosYuli”.