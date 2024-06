“Va a salir algo, la idea es que me vendan ahora”: el plan de Thomas Galdames para jugar en Europa

Thomas Galdames vive días claves para su carrera. El zaguero se encuentra entrenando con La Roja para decir presente en la Copa América 2024, pero también está a la espera de que se defina su futuro de cara al segundo semestre.

El defensa chileno apunta a dar el salto hacia Europa, donde se le ha vinculado con equipos de Escocia y Bélgica. En su club, Godoy Cruz, ya están al tanto de sus intenciones. Así lo reveló el propio jugador en una reciente entrevista con La Página Bodeguera.

“Yo tengo contrato hasta diciembre con Godoy Cruz. Ya hablé con el presidente y mi idea es seguir creciendo. Cuando llegué al club mi precio era de 300 mil y ahora mi pase vale 2 millones. Entonces, en un año y medio he crecido mucho y siempre soñé con jugar en Europa”, comenzó señalando el formado en Unión Española.

Respecto a la posibilidad de partir al fútbol europeo, Thomas Galdames aseguró que “ahora se me están abriendo muchas puertas. Sé que si me voy a Europa creceré mucho más como jugador y voy a seguir siendo considerado en la selección chilena, donde aún no me ha tocado debutar, pero siempre soñé con jugar por mi país”.

El plan del futbolista de 25 años es que se concrete una venta por su pase, para que Godoy Cruz reciba un ingreso económico.“Trato de llevar con calma este mercado de pases, porque creo que va a salir algo, la idea es que me vendan ahora para poder dejarle algo de dinero a Godoy Cruz, porque estoy muy agradecido con el club”, remarcó.

“Cualquier jugador podría decir ‘me quedan seis meses de contrato, aguanto ese tiempo, después me voy libre y toda la plata quedará para mí'. Pero la realidad es que yo no quiero eso. Si en este mercado me llego a ir, mi idea es volver algún día a Godoy Cruz, por eso no me quiero ir mal del club”, concluyó el chileno.