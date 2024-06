“The Last of us”: creadores de la serie analizan próximas entregas para el futuro

No hay dudas de que The Last of Us es una de las series con más impacto y que ha dado mucho de que hablar en los últimos años, con miles de fanáticos en todo el mundo.

En HBO apostaron -a la segura- por seguir la tendencia de las adaptaciones desde el mundo gamer, asegurándose con uno de los videojuegos más aclamados de PlayStation.

Así, al término de su primera temporada, la audiencia se mantiene expectante a todo lo que pueda venir. Y a pesar de que gran parte conoce cómo sigue la trama basándose en el juego, hay muchas interrogantes sobre cómo se adaptaría al live-action y a un guion televisión.

Bajo esta línea también se comenta sobre la posibilidad de que lleguen nuevas entregas a futuro, ya sea al dividir toda la historia de la parte II o la opción de arriesgarse más allá y crear nuevas aventuras.

Algo a tener en cuenta respecto a esto es que ‘TLOU 2′ es un videojuego mucho más profundo y de mayor narrativa que el primero, siendo a una escala mucho más grande en todos los aspectos.

Por otra parte, los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, comentaron que esta segunda tanda de capítulos será más corta, con 7 episodios. Aunque también aclararon que serán más largos en cuanto a duración.

Sin embargo, según consigna Deadline, la idea sería seguir trabajando para una temporada 3 que sería más extensa. Todo esto impulsado bajo la intención de plasmar todo lo que queda por contar de la mejor manera posible.

Incluso se habla de que podrían necesitar una cuarta temporada con la que puedan seguir trabajando a su ritmo y sin apresurar las cosas ni compactar en exceso la trama.

Por ahora solo queda esperar a ver de qué manera avanza la serie de The Last of Us y cuál será la fórmula que adopten desde el equipo creativo. Todo falta de luz verde por parte de Waner Bros. Discovery mediante HBO.

Además, como punto interesante a considerar, es un secreto a voces que se está trabajando en una tercera parte del videojuego, por lo que aún habría mucho más por contar.