“Está consiguiendo patrocinio”: Servel desmiente inscripción de Felipe Ossandón como candidato a la alcaldía de Puente Alto

El Servicio Electoral (Servel) informó que el concejal Felipe Ossandón no inscribió su candidatura independiente para la alcaldía de Puente Alto, ya que no cumplía, en ese momento, con el patrocinio solicitado.

Recordar que el jueves pasado, el edil -el cual ha recibido el respaldo público de su tío, el senador Manuel José Ossandón- llegó en caravana hasta el organismo para inscribirse, en medio de las preparaciones para las primarias electorales que se realizarán en la comuna.

Incluso, señaló a Radio ADN que “fui acompañado por muchos vecinos, hicimos una caravana desde Puente Alto hasta el centro (...) para demostrar la fuerza que tiene esta candidatura”.

“Hoy día es el inicio de esta candidatura , así que en octubre vamos a estar firmes en la papeleta disputando la alcaldía”, añadió.

Servel desmiente inscripción de candidatura

Sin embargo, la inscripción fue desmentida durante esta jornada por el presidente del Servel, Andrés Tagle, quien explicó que “él (Felipe Ossandón) no inscribió una candidatura, no tenía los patrocinios en ese momento, tenía una pequeña cantidad de firmas ante notario muy por debajo del límite que se le pide”.

Agencia Uno | El presidente del Servel, Andrés Tagle Ampliar