“Es una discriminación inaceptable”: Jacqueline Van Rysselberghe tras confirmar su renuncia al SML por peritaje

“Es una discriminación y descalificación inaceptable”, estas fueron parte de las palabras que Jacqueline Van Rysselberghe (JVR) expresó en conversación con ADN Radio, luego de confirmar su renuncia al Servicio Médico Legal (SML).

Recordemos que durante esta jornada JVR confirmó que dejará su cargo en el organismo, luego que el ministro de la Corte de Apelaciones, Carlos Aldana, invalidara el peritaje de la exsenadora que declaró como enajenado mental a un condenado por delitos de lesa humanidad.

Al respecto, explicó que ella fue llamada a participar. “Yo fui llamada a participar (...) pero jamás me imaginé que se iba armar toda esta polémica, porque es un trabajo técnico. Por lo tanto, no se me pasó por la cabeza que se iba a armar todo este conflicto”, sostuvo.

“Es una descalificación y una discriminación inaceptable”

En esa línea agregó: “Cuando esto empezó a escalar, dije “no, chao”. Además lo hice porque me pareció un desafío interesante, que era una forma de vincularme al servicio público desde lo técnico, pero yo no lo necesito. Entonces creo que es una descalificación y una discriminación inaceptable”.

Por otro lado, Van Rysselberghe aseguró que “no tiene ninguna duda” respecto a su decisión de renunciar al cargo en el SML. Y recordó los dichos del ministro Aldana, argumentando que ella no debió inhabilitarse “porque no tengo ningún cercano que esté ahí”.

Finalmente, la legisladora aclaró que “he dicho públicamente que condeno las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el gobierno militar, pero soy de derecha. Y eso no implica que por tener una opinión política yo no sea capaz de hacer un informe médico objetivo”.