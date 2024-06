Santiago

En medio de la celebración por el aniversario 33 del título obtenido por Colo Colo en la Copa Libertadores, el presidente de los albos, Aníbal Mosa, afrontó el actual presente del club, en medio de rumores por posibles refuerzos para el club.

“No afirmo ni descarto a nadie. Cada vez que hay mercado de pases, hay mucho humo también. Eso hay que dejarlo de lado, no hemos querido hablar de nombres, sino de posiciones. Es lo que hablamos en la Comisión Fútbol”, explicó el mandamás del “Cacique”, aludiendo a la chance de sumar a Mauricio Isla o Gary Medel.

“No hemos hablado de Gary Medel ni de ningún jugador. Es un tremendo jugador, como todos los que suenan, pero muchas veces los que suenan no son, hay representantes y clubes muchas veces detrás. Lo que traigamos es para que juegue, refuerce el equipo y le dé mayor potencia en los lugares donde estime conveniente el cuerpo técnico, no vamos a traer por traer”, explicó, apuntando a que esperan que no salgan jugadores, más allá que ya hay sondeos por Alan Saldivia desde Italia.

“Queremos mantener el equipo. Vamos a buscar acercamientos con los jugadores más importantes, los titulares. Tenemos que asegurar jugadores que están en casa”, dijo Aníbal Mosa, quien, molesto, desestimó los cálculos en torno a una “billetera amplia” para invertir entre las ventas de Damián Pizarro y Jordhy Thompson, más la compensación por la salida anticipada de Juan Martín Lucero.

“He escuchado muchas cifras. Les doy dos ejemplos. Damián Pizarro se vendió a Udinese y no ha entrado ni un cobre, recién va a entrar un millón de dólares en octubre, el resto se va a pagar hasta 2027. Se vendió en chirlitos. Si la gente cree que nos van a entrar 3,5 millones de dólares, no es así. Tenemos acuerdo con Fortaleza por lo de Lucero por 2 millones de dólares, pero nos van a entrar en dos años. Además, la mitad de los premios de Libertadores se va al cuerpo técnico, jugadores y gastos. Les pido que seamos más precisos con los números”, insistió el presidente de Blanco y Negro.

“Lo único real que ha entrado son los 3 millones de dólares de la fase de grupos, nos debe quedar 400 mil dólares de los premios. Van a haber recursos, haremos todo lo necesario para tomar las tres plazas, pero no se queden con la idea de que Colo Colo está lleno de plata. Queremos potenciar el equipo y pasar la llave”, concluyó Aníbal Mosa.