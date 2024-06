Mario Desbordes por acusación de lobby judicial: “De mi parte, no hubo ni ha habido jamás una intervención”

La tarde de este miércoles, el exministro de Defensa, Mario Desbordes (RN), salió a referirse sobre el reciente reportaje de Ciper donde se le vincula al caso de espionaje militar autorizado del juez Juan Poblete, en el cual se dieron a conocer chats que darían cuanta de un presunto lobby judicial entre ambos.

En concreto, en las conversaciones encontradas en el celular incautado del juez aparecieron conversaciones donde el magistrado le pide a Desbordes su apoyo para favorecer la campaña como ministra de la Corte Suprema de María Teresa Letelier en 2021, a lo que el político de RN le respondió con un “apoyémosla entonces”.

Sobre el reportaje, el exministro Desbordes salió en su defensa con un video publicado en sus redes sociales, donde partió cuestionando que “la nota es un poquitito osada, por decirlo suavemente”.

“Yo creo que es importante aclarar que aquí no hay nada irreprochable, nada ilegal, nada ilícito. Que el presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que en ese minuto era el ministro Poblete, solicite cierta ayuda para una ministra que ya está designada por la Corte Suprema en una quina, que ya está designada por el gobierno al Senado, que se ayude con los senadores, es completamente normal. El rol de un presidente o un liderazgo dentro de los partidos es precisamente ayudar a que se cuadren los votos en el Senado con las propuestas del gobierno”, se defendió.

Asimismo, Desbordes aseguró que “de mi parte, no hubo ni ha habido jamás una intervención en el Poder Judicial para que a un ministro se le proponga a la Corte Suprema o a una Corte de Apelaciones, por ejemplo, que es algo que está siendo cuestionado en otros casos. De mi parte, no ha habido una intervención tampoco en el Ejecutivo. Y lo que pide el señor Poblete es algo que no tiene nada del otro mundo. Aquí no ha habido lobby, no ha habido nada oculto, no ha habido nada extraño”.

Eso sí, el también candidato a alcalde por Santiago repasó en su video respuesta a la alcaldesa Irací Hassler, quien tras darse a conocer el reportaje lo criticó y lo llamó a “dar las explicaciones a Santiago y al país por su eventual involucramiento en hechos de corrupción ante el Poder Judicial y particularmente en el nombramiento de jueces”.

Al respecto, Desbordes cuestionó a “las concejalas del Partido Comunista de inmediato empiezan a tuitear; o la alcaldesa Hassler, que tiene un tremendo tejado de vidrio que yo no quiero usar en la campaña, empieza a hacer comentarios. Eso es raro. Como dice el Bombo Fica: ‘sospechosa la cuestión’”, lanzó.