Santiago

Este miércoles, Colo Colo celebró el aniversario 33 del título de la Copa Libertadores en 1991, instancia en la cual el capitán del cuadro albo en aquella época, Jaime Pizarro, conversó con ADN Deportes.

“Resulta no solo emocionante recordar, sino especial. Han pasado 33 años y si en ese momento fue espectacular, permitiéndonos jugar Copa Intercontinental y Recopa. Uno logra rememorar toda esa instancia tan feliz, atractiva, motivante deportivamente y con crecimiento institucional. Uno mira esa etapa con la alegría de haber sido parte de ese grupo. Estoy feliz en esta etapa, con la motivación de vivir estas instancias desde el mundo deportivo”, explicó, valorando las cábalas que tenía aquel plantel.

“Todos sabían que alguien tenía que cumplir su rito diario: Morón leyendo el diario, yo y el “Chano” Garrido haciendo el mismo recorrido al estadio. Mirko, como buen líder, cuidó esos espacios. En fase previa falló un bus, terminamos tomando los autos, y como ganamos, nos terminamos yendo siempre en auto. Cuidábamos las cábalas del compañero y cuando un equipo traspasa ese espíritu, pasan cosas como las de Luis Pérez. Podría haber jugado el PF, Marcelo Oyarzún, y hubiera cumplido de muy buena forma. Era la ilusión de que ese momento no podía pasar”, expresó el actual Ministro del Deporte, quien recordó cómo vivió aquel 5 de junio de 1991.

“Como a los 40 minutos me fui del juego. Tenía la sensación de rememorar momentos complejos, de eliminación, compañeros que estuvieron y no pudieron jugar. Conocí el Monumental el 77, probablemente jugué mis primeras pichangas ahí. Involucraba a varios que hicieron ese recorrido. Crecí viendo al Colo Colo del 73, con la frustración de no ganar esa final y vivirlo uno es un regalo. Todo lo que pasaba al lado fluían, uno estaba flotando”, dijo el “Kaiser”, reconociendo también que el éxito de aquel Colo Colo no fue absoluto.

“Lo único que uno podría lamentar es no haber ganado la Copa Intercontinental, ahí el hito habría sido completo, pero quedamos con capítulo pendiente y ojalá algún día lo pueda recuperar Colo Colo”, enfatizó Jaime Pizarro, que resaltó la charla que pudo tener días con el DT de aquel equipo, Mirko Jozic.

“No solo fue gratificante conversar un minuto con él. Estaba contento. Le decía que tendría la oportunidad de encontrarnos, pero me decía que sabía donde estaba (risas). Esta oportunidad, por los 100 años del club, se puede dar. Sería maravilloso que él pudiera compartir ese momento”, apuntó, ilusionado con que Colo Colo pueda

“Espero que no pase mucho tiempo y tenga un buen funcionamiento para alcanzar una final, pero hoy la forma de clasificar y la cantidad de argentinos y brasileños en el torneo es distinta. Se agrega una gran dificultad. Hay que seguir perseverando, es el único camino”, concluyó Jaime Pizarro en la charla con ADN Deportes.