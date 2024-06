Armas, drogas y acusaciones de prostitución: Detallan la terrible denuncia de Titi Ahubert contra su esposo Daniel Sauer

Titi Ahubert siempre ha sido sindicada como la mujer que fundó la farándula en nuestro país. Y ahora está involucrada en un terrible entuerto.

La exmodelo, recordada por un polémico mechoneo en la discoteque Skuba el año 1999, donde se agarró con Daniella Campos por el amor de Iván Zamorano, vive un tremendo drama con su esposo, Daniel Sauer.

El hombre está en prisión preventiva por eventuales delitos de estafa en el llamado Caso Factop. Y, desde su reclusión, hace unos días le escribió una misiva a la rubia.

Un texto donde la emplazó por poner una demanda en su contra. “Yo no voy a seguir aguantando más, supe que entregaste mis relojes a abogados. Estás haciendo puras cosas locas, por favor para de hacerme daño, me tienes hecho mierda”, escribió.

La demanda de Titi Ahubert

Frente a esto, La Tercera dio a conocer detalles de la denuncia que hizo Ahubert contra su pareja el pasado 16 de mayo en el Segundo Juzgado de Familia de Santiago. Y el relato es escabroso.

La blonda asegura en la acción legal que Sauer “amenaza con sacarme a patadas de la casa donde vivo con mis hijos, realiza abuso psicológico con respecto a las platas que no me da, la casa fue declarada como bien familiar y tenemos una transacción”.

Y que la hermana de éste “reiteradamente me trata de prostituta. Realiza estas amenazas porque la casa está a nombre de él y como está en la cárcel, y sus bienes, me imagino, están congelados, quiere sacarme de la casa. Estoy en búsqueda de abogados que me ayuden a tramitar un divorcio. Estoy desesperada”.

Titi incluso argumenta que siente en peligro su vida y le consultan si su agresor tiene armas, a lo que responde que “sí, me ha dicho muchas veces que tiene armas”, además de consumir “marihuana de forma constante”.

Incluso, la exfigura acusó que su marido habría falsificado su firma para que su nombre figurara como dueña de un 50% de la sociedad Comercializadora Las Brujas SpA. “Sin tener conocimiento de nada, ya que fui dueña de casa, me enteré en el tribunal que creó una empresa falsa de nombre Las Brujas (...) Yo nunca firmé un documento de esta supuesta empresa falsa, mi esposo falsificó mi firma, solicito al tribunal los peritajes pertinentes para la investigación”, sostuvo.

Una situación que tendrá que resolverse el próximo 12 de junio, día donde se resolverán las cautelares que se dispondrán para el denunciado por Titi Ahubert, además de escuchar la defensa del empresario.