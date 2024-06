Alcaldesa de La Pintana emplaza a concejales que presentaron querella en su contra: “En todas las elecciones montan el mismo show”

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, reaccionó nuevamente a la querella que interpusieron cinco concejales de la comuna en su contra, por injurias graves con publicidad y calumnias, calificándola como un “show” .

Esta acción judicial fue impulsada por Scarlet Rohten, Sandra Chacón, Simón Bolívar y Carla Gatica, luego de que la jefa comunal los vinculara con la “narcopolítica” tras rechazar el proyecto del Duoc UC.

Y en la 105° sesión ordinaria del Consejo Municipal, Pizarro no dejó pasar la querella en su contra: “Vuelven los mismos personajes. Tengo confianza por el camino andado. No soy yo la que me cambio de partido. Y de verdad que todas las elecciones, vecinos y vecinas, montan el mismo show ”.

“Tengo mis antecedentes limpios, eso es lo que nos da el avance para seguir caminando con la frente en alto, y no haciendo acusaciones que nos quitan mucho tiempo”, añadió.

Registro en Ley del Lobby

Y desde el municipio se refirieron a los cuestionamientos de concejales de que las audiencias con instituciones de educación superior -para instalarse en la comuna- no se registraron en la Ley del Lobby. “La Municipalidad de La Pintana siempre ha velado por tener altos estándares de probidad y transparencia”, señalaron en una declaración.

Y añadieron que se debe entender por lobby aquellas “gestiones o actividades pagadas que hacen personas o entidades, chilenas o extranjeras, para promover, defender o representar cualquier interés particular o para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar algunas autoridades y funcionarios”.

“De la propia definición se desprende que no toda reunión debe ser considerada como lobby, pues el sentido de la ley es el registro de aquellas reuniones pagadas y que promuevan intereses particulares, lo cual no ocurre cuando es la entidad pública quien promueve un proyecto en miras del bien común y sin que exista tal actividad remunerada”, recalcaron.