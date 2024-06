¡Sigue el escándalo! Coté López se defendió de las acusaciones del hijo de Luis Jiménez y su exnuera: “Intentando ensuciarme filtrando estupideces”

Era la protagonista que faltaba en este escándalo de la semana, como dirían algunos. Coté López sacó la voz sobre las acusaciones que han hecho en su contra el hijo del Mago Jiménez y su expareja.

Resulta que Diego, el primogénito de Luis, se fue contra la blonda y empezó a compartir diversos chats con ella, exponiéndola.

Una situación que habría partido porque, supuestamente, la modelo le habría prohibido a su marido volver a juntarse con el joven.

“Me dijo que volvía conmigo si no te veía más. Ni hablaba más. Ni nada”, se lee en uno de los pantallazos que evidenció Diego en sus redes sociales.

Incluso, el retoño del futbolista dio luces de lo que habría pasado entre la blonda y su expareja, Javiera Vidal, quienes eran muy amigas y ahora cortaron toda relación.

“Por fa no me vuelvas a dirigir la palabra. Ni tú ni la otra w**. Y por algo la Javi le mandó los videos a Luis”, expresó en otro de los pantallazos, lo que fue explicado por la misma joven, señalando que “por qué fue su enojo se preguntan muchos... fue porque hay AUDIOS donde ella sale contando que filtraría información del papá de sus hijos con tal de que el verdadero motivo de su separación quedará impune, palabras literales de ella: ‘Ponerse el parche ante la herida’”.

La defensa de Coté López

Frente a todo este cahuín, Coté López decidió alzar la voz y contar su versión de los hechos, argumentando que “me oponía de manera rotunda a entrar en este show sin sentido alguno”, pero que lo hizo igual porque quería aclarar las cosas.

“Entonces, se largó a explicar que Diego no habría tenido nada que ver con su separación y que ella y Luis “no somos niños, ambos nos hicimos daño y tomamos la decisión de separarnos. Y si ahora aparecen mensajes hablando uno mal del otro es obvio, estábamos enojados. El día que decidimos volver a mitad de marzo fuimos transparentes el uno con el otro porque lo que haya pasado durante la separación no es tema. Estábamos SEPARADOS, firmamos incluso un cese de convivencia y cuando decidimos volver nada de lo que hayamos dicho o haya pasado seguiría en nuestra vida presente”, manifestó.

Y agregó que sobre el chat donde el joven expone que no quiere que Luis lo vea más “sí, es verdad que le pedí a Luis no salir más a carretear con él de noche, no me parece tan terrible, ya que existe un rol de padre y otro de hijo”.

Luego, pasa a explicar que jamás fue “mala madrastra” y detalla cada una de las cosas que hacía tanto por Diego como por Javiera.

“Esta mujer a la que están matando sin ningún sentido, porque yo no he hablado mal de ellos jamás, pudiendo hacerlo, es la que cuidaba a Valentino cuando desaparecían por días de carrete, la misma que cuando ellos en la mañana abrían la puerta de su pieza para que el niño saliera porque ellos querían dormir era la que le daba comida, le limpiaba la caca y cuidaba que no se fuera a la piscina”, dijo.

Finalmente, Coté López arremetió con todo contra la ex de Diego, sosteniendo que “cuando Javiera dice que no somos amigas, le dijeron un par de tonteras y le bajó la locura creyendo que fui yo. YA! Ya tienes la fama que tanto querías. Espero estés contenta, que intentando ensuciarme filtrando estupideces les rompieron el corazón a mis hijas y eso es IMPERDONABLE. Y le quebró el corazón a Luis. Finalmente, lo doloroso es la traición y lo malagradecidos”.