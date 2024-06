“Nunca me sentí así”: Stefanos Tsitsipas se rinde ante Carlos Alcaraz y confiesa qué es lo que siente cada vez que lo enfrenta

Durante este martes, el tenista español Carlos Alcaraz arrasó con Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final de Roland Garros 2024.

El hispano respondió a su favoritismo y pasó por encima del griego, que poco pudo hacer para contrarrestar el dominio del último campeón de Wimbledon.

Menos de dos horas y media, y solo tres sets necesitó Alcaraz para superar a Tsitisipas, en duelo que se llevó por parciales de 6-3, 7-6(3) y 6-4.

Tras el cotejo, el tenista griego sorprendió con sus declaraciones sobre lo que siente cada vez que juega con el joven español.

“Nunca me sentí así. Cada vez que enfrento a Alcaraz, me pasa algo que no me ocurre con otro jugador: no encuentro la manera de contrarrestar su tenis”, lanzó.

En esa línea, fue enfático en señalar que “me pierdo dentro de la cancha y no puedo poner la pelota donde quiero”.

Consignar que ahora el murciano se verá las caras en semifinales ante el nuevo número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, que más temprano superó en tres sets al búlgaro Grigor Dimitrov, por 6-2, 6-4 y 7-6.

El duelo entre Alcaraz y Sinner, se debería disputar este jueves en París, en horario por definir.