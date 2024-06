Mago Valdivia alza la voz ante rumores de separación de Maite Orsini: “He estado muy afectado por esto”

Jorge Mago Valdivia se cansó. Y así lo expresó en un comentado post de la plataforma X, donde se desahogó con todo.

Es que el futbolista ha sido acusado, durante varios días, de haber sido infiel a Maite Orsini, su actual pareja. Esto de la boca de la conocida escort Natthy Chilena.

La misma que hace un tiempo estuvo en la polémica por un desatado carrete con Mauricio Pinilla, y que ahora aseguró haber estado en uno con el ex de Daniela Aránguiz.

“Estuvo ‘lanzadísimo’ hace un par de semanas atrás”, indicó la mujer, para luego señalar que lo estuvo “atendiendo” por 17 horas.

Una situación que el Tenor desmintió. “Es falso que ella tenga imágenes mías”, sostuvo. Pero Natthy arremetió, indicando que “me llamó y me dio pena, porque se puso hasta a llorar. Me dijo que no sea mala, que por qué le tenía tanta mala y que por qué estaba haciendo esto y que por qué lo sapeé... Parece que Maite vio las fotos que se le envió. Me rogó llorando y parece que estaba con alguien ahí, se escuchaba un hombre y una mujer. Me rogó que no subiera los videos ni nada y que lo hiciera por su hija. Y lloraba y lloraba, me sentí hasta yo mal”.

La respuesta del Mago Valdivia

Luego de esto, varios sitios faranduleros dieron cuenta de que Valdivia y Orsini habrían dejado de seguirse en Instagram, incrementando los rumores de un posible quiebre.

Por ello, el Mago decidió nuevamente hablar. Y lo hizo en un comunicado. “¡Ya basta de tanto circo, me cansé de tanta mentira! Hasta cuándo los matinales, portales y medios de farándula dan espacio y se hacen cómplices de una versión de Nathy Chilena donde ella afirma, sin prueba alguna, haber estado conmigo. Lo desmentí claramente y no se ha presentado prueba alguna, porque no existe”, dijo.

“Aún así el tema sigue, pese al evidente daño a mi honra, a mi familia, y a mi trabajo. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Vale todo por unos clicks de más en las noticias? Yo respeto mucho al periodismo chileno porque ha narrado lo más bonito de nuestra historia de fútbol, pero me parece que algunos del mundo de la farándula han actuado sin ética alguna dando tribuna a un hecho falso, que fue desmentido, y del cual nunca se han mostrado pruebas”, añadió.

E indicó que “he mantenido silencio por amor y respeto a mis hijos. He estado muy afectado por esto y la fuerza me la han dado mi familia y amigos. Puedo entender el trabajo de ciertos reporteros, pero no la irresponsabilidad de publicar sin chequear información ni medir consecuencias”.

Finalmente, el Mago Valdivia afirmó que “jamás le he sido infiel a Maite y por ello invito a la persona que me acusa a que muestre las pruebas que ha dicho tener”.