Cyndi Lauper anuncia su retiro de los escenarios con gira de despedida

La icónica cantante Cyndi Lauper anunció su retiro de los escenarios con una gira de despedida, Farewell Tour, que abarcará 23 ciudades de América del Norte entre octubre y diciembre de este año.

Este anuncio lo hizo a través de su perfil de Instagram, emocionando a sus seguidores con su primer tour en más de una década.

La gira comenzará el 18 de octubre en Montreal y finalizará el 5 de diciembre en el United Center de Chicago. Entre estas fechas, Lauper se presentará en lugares emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York el 30 de octubre, el Bridgestone Arena de Nashville el 1 de noviembre y el Chase Center de San Francisco el 26 de noviembre, entre otros.

Las entradas para la gira ya están disponibles en preventa y la venta general comenzará este viernes a través de la promotora Live Nation. La cantante también promete actuaciones con invitados especiales, cuyos nombres se revelarán próximamente.

Coincidiendo con el anuncio de su retiro, Paramount+ lanzará un documental sobre su vida y carrera titulado Let the Canary Sing, dirigido por Michael John Warren. La cinta se estrenará el 5 de junio y ofrecerá una mirada profunda a su ascenso al estrellato y su impacto en la música y la cultura pop.

Cyndi Lauper, conocida por éxitos como Girls Just Want to Have Fun, Time After Time y True Colors, ha sido una figura influyente en la música pop desde los años 80. Con esta gira de despedida, promete entregar a sus fans una experiencia memorable y llena de nostalgia.