Así fue el lanzamiento del pacto Verde-Liberal “Por una comuna más segura”

Más de 500 personas llegaron este domingo hasta el Salón de Honor del ex Congreso Nacional en Santiago, para celebrar y ratificar un pacto inédito en la política chilena que vincula al Partido Liberal (PL) y a la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) quienes compartirán lista de concejales en las próximas elecciones municipales de octubre.

El encuentro contó con la participación de militantes, simpatizantes y dirigentes y dirigentes de ambas colectividades, quienes valoraron la convocatoria y proyectaron con altas expectativas los alcances del acuerdo celebrado esta mañana en el histórico edificio.

El senador de la Región de Antofagasta, Estéban Velásquez (FREVS) dijo que “hoy los rebeldes regionalistas y los rebeldes liberales comenzamos un camino de un Chile mirado desde las regiones y construido desde lo local, desde lo fraterno y pensando en las personas de cada rincón de nuestro país”.

Por su parte, la vicepresidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Mónica Sánchez, agregó que “Los verdes liberales estamos apostando a un desarrollo sustentable local, pero también a economías locales circulares, con respeto a la inclusión, a la transparencia, a la democracia, pero por, sobre todo, trabajando todas y todos para que las personas puedan volver a vivir en paz”.

El presidente nacional del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, “hoy los partidos que están en el poder no están dando las respuestas de lo que la gente necesita para dar solución a sus necesidades más cotidianas. Cuando una persona no tiene el Estado cerca, no tiene la posibilidad de tener los derechos sociales cubiertos. Cuando no cuidamos el medio ambiente tenemos catástrofes climáticas como las que estamos viviendo”.

“Esta alianza generará gran revuelo y lo hemos notado en la reacción de los diferentes partidos. Tenemos la convicción de que tendremos un gran resultado en los desafíos más inmediatos porque tenemos candidatos y candidatas de gran nivel que le pueden cambiar la vida a las personas a través de la oferta que le estamos realizando la ciudadanía los regionalistas verdes y los liberables”. Proyectó el presidente del PL.

Por último, el diputado Jaime Mulet (FREVS), destacó la gran convocatoria del evento y enfatizó: “aquí está naciendo un entendimiento político que creemos que va a seguir avanzando más allá de las elecciones municipales porque hace muy bien la síntesis de lo que la gente necesita; la seguridad, priorizar los problemas locales de las comunidades, los desafíos eco ambientales y existe un espíritu de trabajar con mucha libertad y sin arrastrar cadenas como otros partidos”.