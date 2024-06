Muerte de interna en cárcel San Miguel: Familiares de reclusas denuncian que mujer murió en el penal y no en el Hospital Barros Luco

En horas de la tarde de este lunes, Gendarmería confirmó la muerte de una interna de la cárcel de mujeres de San Miguel, en la región Metropolitana, producto de un paro cardiorrespiratorio, cuyo deceso habría ocurrido en el Hospital Barros Luco.

“El deceso ocurrió en horas de esta tarde, en el Hospital Barro Luco, luego de ser trasladada desde el establecimiento penal por personal de la Institución, con el diagnóstico de un ‘paro cardiaco’”, según comunicaron.

Tras intento de motín en cárcel de San Miguel: Gendarmería asegura que fue por “desórdenes generalizados”

Cabe mencionar que la muerte de la interna provocó desórdenes y un intento de motín que requirió el despliegue de un amplio operativo policial para controlar la situación al interior del penal capitalino.

Desde el lugar, familiares de reclusas que se encontraban en el lugar a la espera de dejar sus encomiendas, indicaron que la interna fallecida se trataría de una mujer mayor, quien según denunciaron no habría recibido atención médica oportuna y habría muerto en la cárcel, no en el Hospital Barros Luco, como dio cuenta Gendarmería.

“Esto fue una negligencia médica, la señora murió aquí, no murió en el Barros Luco. Esto fue falta de atención de gendarmería. Acá solo tienen paracetamol y no hay ningún especialista”, señalaron a Radio ADN.

En esa línea, también denunciaron malas condiciones al interior del penal: “Acá no hay funcionarios para la cantidad de internas que hay, tampoco hay remedios. Aquí hay muchas abuelitas que no tienen atención médica, que no las sacan a hacerse diálisis, ni cardiopatías, ni controles”, expusieron.