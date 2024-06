Madre de Franco Vargas y avance en investigación: “La Corte Suprema es la que nos tiene limitados en saber la verdad y tener justicia”

En una conmovedora entrevista, Romy Vargas, madre de Franco Vargas, soldado conscripto que falleció tras una marcha de instrucción del Ejército en Putre, hizo un llamado urgente a la justicia, pidiendo que no se repita lo ocurrido en Antuco.

En el programa Ciudadano ADN, la mamá del joven compartió su dolor y la lucha constante por esclarecer los hechos y responsabilizar a quienes, según ella, permitieron la tragedia.

El proceso judicial ha estado lleno de complicaciones y retrasos. Recientemente, la decisión sobre si la justicia civil o militar llevaría el caso, hecho que se conocería este lunes, se postergó para la próxima semana.

“Espero que por fin se pueda decidir qué justicia va a llevar el caso de mi hijo y que sea la civil”, comentó Romy, quien ve en la justicia civil una esperanza para un juicio imparcial y transparente.

Romy Vargas, madre de Franco Vargas / Agencia Uno / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

Durante estos meses, la madre de Franco ha mantenido contacto con otras familias afectadas por incidentes similares, pero lamenta que el Ejército aún no se haya acercado formalmente a ella. “Me hicieron llegar cartas la semana pasada, pero todavía insisten en que Franco llegó vivo al hospital, lo que es una mentira. No ha habido ni una llamada, nada”, dijo.

Romy resaltó que el caso de su hijo no es un hecho aislado. Junto con su abogado, presentaron más casos para demostrar un patrón preocupante de negligencia y abuso dentro del Ejército. “Mi abogado se presentó con 10 casos más para que se diera cuenta de que esto no es un caso aislado. Tenemos que decir basta”, insistió Vargas, aludiendo a la necesidad de reformas estructurales dentro de la institución militar.

La entrevista también abordó el impacto psicológico en los jóvenes que sobrevivieron a la marcha de Putre, recalcando que el Ejército no ha bridado ayuda en estos casos. “Son niños que están con problemas psiquiátricos (...) nosotros hemos tenido que estar apoyando a las familias que se nos han acercado porque hay niños que están mal psicológicamente mal, (desde el Ejército) nos responde nada”, expresó.

Justicia civil

En esa línea, Romy expresó su esperanza de que la justicia civil tome las riendas del caso para garantizar una investigación justa y exhaustiva. “Mantengo la esperanza de que sea la justicia civil quien lleve el caso de mi hijo y de los otros niños porque no fue el único”, reiteró, haciendo un llamado a que la Corte Suprema tome una decisión que permita avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia.

“En mi opinión, la Corte Suprema es la que nos tiene como ahí limitado en saber la verdad y tener justicia para lo que le sucedió a mi hijo”, expresó.

Romy Vargas recordó la tragedia de Antuco, donde las responsabilidades quedaron prácticamente impunes, y pidió que no se repita la historia con su hijo. “No quiero que pase lo mismo que pasó en Antuco, que no aprendieron nada, eso no es justicia”, señaló la mujer, llamando a una condena ejemplar para los responsables.

La madre de Franco reconoció el apoyo que ha recibido de algunas autoridades, pero lamentó la falta de acción concreta por parte del Ejército. “El Comandante en Jefe del Ejército me mandó una carta, pero no ha habido ninguna posibilidad de reunirse con él”, indicó Romy, destacando la necesidad de un diálogo directo y sincero con las autoridades militares.

Con una voz quebrada por el dolor, Romy Vargas hizo un llamado a la humanidad y a la justicia, pidiendo que se tomen medidas efectivas para prevenir futuras tragedias. “Espero que esto sea un precedente para que nunca más vuelva a ocurrir”, concluyó, esperando que la muerte de su hijo no sea en vano y que se implemente un protocolo que proteja a los jóvenes soldados en el futuro.