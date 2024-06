“He llorado hoy como nunca”: Perla Ilich se desahoga tras ataques por fallida candidatura a Maipú y es defendida por Ximena Rincón

La senadora Ximena Rincón, presidenta del partido Demócratas, salió en defensa de Perla Ilich, quien ha sido blanco de críticas tras un fallido intento de candidatura a la alcaldía de Maipú. A través de sus redes sociales, la parlamentaria respaldó a la gitana, enfatizando la importancia de respetar su decisión de no incursionar en la política.

La congresista se refirió a la situación en una transmisión live de Instagram junto a Marlén Olivarí y la influencer Connie Möll, destacando la sencillez y el esfuerzo de la figura televisiva: “Fui a conocerla, ella es una mujer supersencilla, esforzada (...) y ella dijo que le gustaría algún día ser alcaldesa”.

En esa línea, Ximena Rincón criticó a quienes descalifican a Ilich por su posible incursión política, resaltando que en el pasado se han aceptado candidatos de diversas profesiones: “Salió un político que dijo ‘paren de payasadas’. En sus listas de candidatos han llevado a actrices, mujeres reality, gente de la farándula. Y Perla, que es una mujer sencilla y de clase media, no puede ser”.

En esa línea, el pasado sábado, Perla participó en una actividad de Demócratas en Puente Alto, en donde Ilich volvió a comentar que no tiene interés en la política.

La senadora Ximena Rincón y Perla Ilich esta noche en Puente Alto, junto a nuestros vecinos y vecinas, trabajando en terreno.



¡Gracias Perla! ❤️ #DemocratasChile #Democratas @ximerincon pic.twitter.com/we6UsUUHJr — Demócratas Chile (@PDemocratasCL) June 2, 2024

“He llorado como nunca”

Sin embargo, la fallida candidatura de la gitana trajo más problemas a Perla, ya que en un post publicado este lunes en su Instagram, la influencer pidió que terminara el acoso digital en su contra. “Por favor, estoy cansada”, escribió en la red social.

“He llorado hoy como nunca. Siempre he tenido cuero de chancho, pero hoy ya llegué al límite. No tengo por qué aguantar a personas que ni siquiera conozco que me insulten porque aparecí con la señora Rincón”, agregó la exchica reality, sin antes sumar: “Trato de darme fuerza para seguir trabajando por los hijos y sacarlos adelante como cualquier chileno”.

“Cuando uno se queda callado, el chisme crece, por eso siempre he sido bien mujercita para cortar el webeo altiro. Ni siquiera sé de ortografía, así es. No por eso voy a dejar que me trates mal. No tengo estudios, así es, como muchos de ustedes. No por eso soy we...a”, manifestó Perla.