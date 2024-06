Gustavo Álvarez y el sufrido triunfo azul ante Everton: “Dimos un paso adelante en el carácter del equipo”

Santiago

Gustavo Álvarez reconoció el “riesgo” al que sometió tácticamente al equipo en la visita ante Everton, la cual terminó con una victoria en los descuentos para la U de Chile en Viña del Mar.

“Fue un partido que sabíamos iba a ser complejo, Everton juega prácticamente con cuatro puntas y con el afán de tener un futbolista más en el medio, decidimos jugar mano a mano en el fondo, con lo que nos generaron ocasiones ante el riesgo que decidí correr. Mejoramos en el segundo tiempo la calidad del volumen de juego, la prolijidad del primer tiempo la transformamos en verticalidad”, apuntó el DT azul.

“Fue un partido abierto, no me gusta proponer el golpe por golpe, pero aspiramos a ganar los duelos individuales. Fue un triunfo con mucho esfuerzo del equipo (...) Hoy hubo muchos espacios, el otro día fueron muy poquitos. Fuimos más precisos, pero no es la medida del partido anterior. Hay una realidad, nosotros las primeras fechas teníamos cuatro situaciones de gol y convertíamos dos. El otro día tuvimos ocho y no convertimos, hoy anduvimos por ahí. Dimos un paso adelante en el carácter del equipo, juega con el corazón. Diría lo mismo si la última pelota no hubiera entrado”, remarcó Gustavo Álvarez, que valoró dos nombres en particular.

“El trabajo de Gabriel Castellón fue determinante en el arco nuestro y lo de Lucas Assadi en el 2-1, pero valoro mucho más el juego. Lucas entró muy bien en el rendimiento individual, lo que le dio al equipo y en el marcador”, enfatizó, junto con no abrirse explícitamente en torno a la chance de sumar o no refuerzos.

“Hay un gran mérito del plantel, no es fácil ser puntero y serlo todas las fechas del campeonato, en un fútbol tan competitivo y parejo como el de este país. Cualquier análisis que haga es apresurado, me corresponde hablar con la gerencia y a partir de ahí sacar conclusiones (...) Los triunfos siempre dan confianza, pero con el equilibrio de corregir. El segundo semestre va a ser mucho más duro”, concluyó el DT de la U de Chile.