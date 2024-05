Kelly Montaño estuvo por más de cinco años pololeando con el conocido Tatón Púrpura, quien fue pareja de Camila Recabarren.

Sin embargo, la joven, que ostentaba 41 años de diferencia con el empresario argentino, decidió terminar con la relación.

Y, entre sus razones, esgrimió complejas acusaciones que llamaron la atención y fueron emitidas en un contacto con FMDOS.

“Los motivos de la separación tienen que ver con el nulo apoyo de él (Tatón) en este sueño mío, además también empecé con el tema de mi programa (En Boga con Kelly Montaño) y no sentí ese apoyo como el que yo siempre le brindé a él con sus proyectos”, dijo.

Kelly Montaño y su quiebre con Tatón Púrpura

Así, la maniquí comentó que no sintió que su vínculo con Tatón la estuviera ayudando a avanzar en sus proyectos laborales.

E incluso acusó que “de un momento a otro yo dije ‘bueno, no hay apoyo, esto ya no da para más’ y ahí vinieron las inseguridades por parte de él. Yo doy fe de que el maltrato psicológico existe, una cosa llevó a la otra y dije ‘ok, hasta aquí y chao’”.

La joven manifestó que “a mi familia y a mi expareja ya les he dedicado el tiempo suficiente, creo que en esta oportunidad necesito darme tiempo para mí y para lograr mis cosas. Si una persona no te suma, entonces que no te reste”.

De esta forma, Kelly Montaño confirmó su término con Tatón Púrpura y aseguró que “pronto se vienen más sorpresitas, nuevas cositas a nivel internacional gracias a Dios. No hay mejor inversión que la que uno hace para uno mismo”.