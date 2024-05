Pablo “Vitamina” Sánchez y el buen presente de Palestino: “Si me ofrecían este panorama a principio de año, lo hubiera aceptado” / Leo Mora

Santiago

El director técnico de Palestino, Pablo “Vitamina” Sánchez, destacó el triunfo de su equipo ante Deportes Copiapó, el cual les permitió ser el nuevo sublíder del Campeonato Nacional 2024.

“Contento porque tuvimos la oportunidad de empezar dominando el partido. La idea es que no nos empaten, pero frente a ese golpe mantuvimos la misma actitud y sacamos adelante el partido. Después el rival cambió el esquema, pero el equipo fue inteligente y manejó el resultado que nos permite quedar segundos. Hemos alcanzado un puntaje que no se había logrado en los últimos cuatro o cinco años, no nos podemos quejar y jugando en paralelo Copa Libertadores”, apuntó, defendiendo el rendimiento del plantel entre el torneo local y la Copa Libertadores.

“Perdimos dos partidos en el año, si eso no es regularidad, no sé qué es. Esto es partido a partido. Vamos acumulando un cansancio que por momentos se hace notar, pero creo que hemos encontrado regularidad dentro de todas las exigencias que hemos tenido. Si me hubieran ofrecido a comienzo de año este panorama, a esta altura, lo hubiera aceptado de corazón”, expresó, apuntando, por ejemplo, a que un refuerzo como Michael Fuentes ni siquiera haya sido citado ante Deportes Copiapó.

“Que no esté habla que tenemos mucha variedad (...) Tenemos un plantel tan competitivo que vamos rotando, pero nadie se atrevería a decir cuál es el equipo titular, ni yo lo sé”, dijo Pablo “Vitamina” Sánchez, ya poniendo el foco en el partido del martes, ante Flamengo, por Copa Libertadores.

“Anímicamente, llegamos bien. Con la preocupación lógica de enfrentar en tres días a Flamengo habiendo jugado un partido que desgasta, pero con la ilusión de conseguir un buen resultado que nos permita seguir en carrera, en un grupo muy complicado”, concluyó el argentino en La Cisterna.