Gobernador del Biobío Rodrigo Díaz anuncia que no irá a la repostulación en las próximas elecciones

El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, anunció que no irá a la repostulación del cargo en las próximas elecciones que se desarrollarán durante el mes de octubre.

La decisión de la autoridad regional se da mientras es investigado por el denominado Caso Convenios.

En conversación con Radio El Conquistador de Concepción, Díaz aseguró que esto “es lo más sano” y que buscará “aportar desde otro lugar”. “No, no voy a postular a un nuevo periodo de gobernador. Creo que he cumplido con muchas, muchas tareas, varias cosas están encaminadas”, partió señalando.

“He tenido un problema grave también vinculado a todo lo que se denomina Caso Convenios, y creo que mi tarea hoy día es sacar adelante la región, implementar un proceso grande de reformas que se están haciendo para asegurar probidad en el gobierno regional del Biobío. Lo que voy a hacer es terminar ordenadamente este periodo, dar cuenta de todo lo que se debe hacer y bueno, la vida continúa, seguiré trabajando en algún lugar donde pueda hacer mejor las cosas”, agregó.

Cabe recordar que el gobernador Rodrigo Díaz es investigado por el Ministerio Público en el marco del denominado Casos convenios, donde está en calidad de imputado, querellado y también como testigo.

En el mes diciembre de 2023, Díaz insistía en que iría a la reelección pese a estar investigado, ya que era su compromiso con la ciudadanía y que es la justicia la que debe determinar las responsabilidades. No obstante, en marzo, aseguró que como cristiano católico dejaría la Semana Santa para reflexionar.

De esta forma, el Gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, confirmó que no se repostulará al cargo en las próximas elecciones.