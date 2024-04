El sábado 20 de abril, en la región de Coquimbo, un carabinero salvó la vida de una niña de tan solo 4 años. El uniformado, identificado como el sargento segundo Claudio Jara Henríquez, prestó auxilio de manera inmediata y logró reanimar a la pequeña que había sido llevada sin signos vitales a la Tercera Comisaría de Ovalle.

El sargento Jara Henríquez relató el momento en el que acudió al llamado de auxilio: “Mientras me encontraba de servicio de guardia, llega esta madre junto a su hija de cuatro años, con la finalidad de solicitar ayuda, ya que la menor no tenía signos vitales. En ese momento acudí de forma inmediata, ante mi vocación de servicio, prestándole la ayuda necesaria a dicha menor. En lo personal y en lo profesional, me siento muy feliz de haber ayudado y aportado”.

La pequeña se encuentra estable y en recuperación

Por otro lado, la subteniente Claudia Ormazábal, de la Tercera Comisaría Ovalle, detalló la secuencia de eventos que llevaron al salvamento de la niña: “El día de ayer, siendo las 18:55 horas, aproximadamente, mientras personal de Carabineros se encontraba de servicio de guardia, llega hasta esta dependencia una mujer con su hija de cuatro años de edad, buscando ayuda, ya que la menor no presentaba signos vitales”.

“Ante esta situación, el sargento segundo Claudio Jara Henríquez, con su rápido actuar, asiste a la menor tomando la determinación de trasladarla hasta el centro asistencial más cercano la comuna, realizándole en el trayecto maniobras de reanimación y mensajes cardiacos, quien obtuvo como resultado, que la menor respirara con normalidad”, añadió.

Finalmente, la subteniente de Carabineros expuso que la niña de cuatro años “una vez en el centro asistencial, fue atendida por el personal médico de turno, quienes lograron estabilizarla, manteniendo a la menor estable y en recuperación”.