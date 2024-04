Eran enemigas acérrimas e históricas de la farándula chilena. Sin embargo, Daniella Campos y Kenita Larraín terminaron siendo amigas.

Tanto que, este viernes, la primera lloró a mares con la despedida de la segunda de Sígueme, programa donde ambas eran panelistas.

La rubia decidió dejar de lado el programa y su compañera intentó persuadirla de que no se fuera. Pero no lo logró.

“Di todos los argumentos que tenía posibles, pero entiendo las razones y le deseo lo mejor; o sea, hoy día elegí la ropa, especialmente para ella, porque he aprendido un montón, como que el lila es el color de la transmutación”, contó a La Cuarta.

Daniella Campos y su amistad con Kenita Larraín

Así, la periodista contó que “hice todo lo posible para revertirla”, luego de que le comunicaron la decisión de su colega.

“Hoy día las confianzas se volvieron a retomar, la amistad también, y justo en este momento llega esta decisión po’. Más que triste, también siento que me quedo coja en el programa; teníamos una complicidad bien especial con la Kena: siempre nos decíamos las cosas, nos estábamos mirando, “arréglate el micrófono”... Teníamos una comunicación bien particular y nos sentábamos al frente, nos podíamos mirar todo el rato, y va a hacer falta po’”, expresó.

Y agregó que “la vuelta que la María Eugenia le da a los temas, para mí también era importante, porque acá son todos periodistas, entonces de repente nosotros entregamos la información un poco más dura, y ella daba la vuelta más humana y cercana. Eso nos hará falta, y la buena onda, la energía que ponía en el grupo. Será difícil de reemplazar”.

Respecto al reemplazo, Daniella Campos indicó que “quiero confiar en que el canal tomará una buena decisión, no que sea pan para hoy y hambre para mañana, que sea una decisión que aporte a nuestro proyecto que le está yendo tan bien. No me gustaría que se tomara una decisión equivocada”.