“No veo humildad ni arrepentimiento”: exministro se queja contra Julianno Sosa por atropellar a su prima durante incidente en Peñaflor

El exministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena expresó su molestia contra el cantante Julianno Sosa, quien el pasado miércoles atropelló a su prima hermana cuando intentaba escapar de unos sujetos que le dispararon a quemarropa.

En su cuenta de X, la exautoridad detalló el estado de salud de la mujer: “Estoy un poco picado porque veo al cantante urbano con otro cantante desde un hospital clamando venganza por haber sido atacado, mientras que mi prima hermana, la que fue atropellada, está esperando ser operada por las múltiples heridas que ha sufrido por el atropello”.

“No veo humildad ni arrepentimiento del que la atropelló. La música urbana chilena ha logrado posicionar la música chilena como ningún otro género antes, no tengo problema con eso. Lo que sí me molesta es la misoginia, el culto a la violencia y la delincuencia que vienen con algunos de los artistas (no todos)”, añadió.

“Ese mismo había atropellado a un carabinero antes… al parecer sus prioridades están por sobre el bienestar del resto”, cerró.

Cabe destacar que el cantante recibió dos impactos balísticos por tres sujetos, cuando llegaba a un fundo para grabar un videoclip.