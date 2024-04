Julianno Sosa habla por primera vez tras ser baleado en Peñaflor: “Nuevamente dios me regala otra oportunidad”

El pasado miércoles, en una de las noticias que marcó la agenda de la jornada, el cantante nacional del género urbano, Cesar Pozo, más conocido como Julianno Sosa, fue baleado por tres sujetos en la comuna de Peñaflor, región Metropolitana.

Tras el suceso, este jueves, el artista chileno se manifestó por primera vez a través de sus redes sociales luego de haber sido herido a bala.

Mediante su cuenta de Instagram, el cantante expresó: “muchas gracias a toda la gente que se ha preocupado por mí, estoy bien, me recuperaré pronto con dios”, partió señalando.

En esa misma línea, Julianno Sosa se mostró agradecido por esta “nueva oportunidad”. “Nuevamente dios me regala otra oportunidad. Nunca dejen de decir cuánto aman a sus seres queridos”, sostuvo.

Con respecto a la mujer que atropelló luego de intentar arrancar de los sujetos que le dispararon, Sosa indicó que “con la niña que salió afectada, mi equipo está en contacto con la familia. Ayer estuvimos en la misma sala de urgencias y hablamos, nos reímos un ratito y nos sentimos bendecidos”, aseguró.

“Esto me hace más fuerte”

“Esto me hace más fuerte, sigo luchando contra estos demonios pero seguiré cambiando para bien y escoger un buen camino. Perdono de corazón a toda esa gente que conoció la peor versión de mi y se quedó con ella, no los juzgo pero les demostraré que no soy el mismo”, agregó el artista chileno.

Tras lo ocurrido, y los diversos comentarios recibidos en redes sociales, Julianno Sosa manifestó que “no está bien que deseen la muerte por mi pasado, soy un ser humano igual que ustedes, hijo de padre soñador”.

Por último, Julianno Sosa cerró su mensaje apuntando a que “soy una influencia también y ocuparé estas herramientas para hacer el bien”.