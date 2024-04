Asalto a banco en Conchalí: autor del hecho le quitó el arma de fuego al guardia y la usó para concretar el hecho

La tarde de este martes, se registró un robo en una sucursal bancaria en la comuna de Conchalí, en la región Metropolitana. Producto de la situación, se generó un amplio operativo policial en la zona.

En concreto, pasado el mediodía, un sujeto ingresó al recinto del banco BCI, en el sector El Cortijo, con su rostro cubierto y portando un elemento con el que intimidó al guardia, logrando robarle su arma de servicio para posteriormente sustraer una suma de dinero.

El coronel de Carabineros Marcos Jiménez indicó que el sujeto “intimida al vigilante privado y le sustrae el arma de fuego del vigilante privado. Con esta arma de fuego intimida a distintas cajeras y cajeros que están atendiendo, esta sucursal tiene seis cajas, siete cajas están funcionando y él en seis procede a sustraer dinero”.

Frente a la situación, “los mismos funcionarios sin oponer ningún tipo de resistencia entregan una cantidad de dinero”, agregó.

En tanto, según especificó el coronel Jiménez en el banco no había tanta gente en el interior, por lo que “el escape es bastante fluido porque no hay ningún tipo de resistencia, la persona ingresa sola y se retira sola, ingresa a pie, no hay ningún vehículo hasta el momento involucrado”.

Producto de la situación, personal de Carabineros de Chile se encuentra realizando la búsqueda de la persona que, por el momento, aún no se ha logrado identificar.